Fenerbahçe’nin yenilgisiz yürüyüşü sürüyor

Fenerbahçe, Pendikspor’u 5-0 yenerek galibiyet serisini 19’a çıkardı.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 10’uncu haftasında Pendikspor’a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 5-0 gibi üstün bir skorla kazandı.

Fenerbahçe ilk golü 30’uncu dakikada Erdem Canpolat’ın kendi kalesine atmasıyla buldu. Diğer gollerse 42’nci dakikada İrfan Can Kahveci, 65, 77 ve 87’nci dakikalarda Edin Dzeko’dan geldi.

Ligde oynadığı 10 maçı da kazanan Fenerbahçe puanını 30’a çıkarıp liderliğini sürdürdü.

Böylece sarı-lacivertliler bu sezon ligde ve Avrupa’da çıktığı 19 maçın tamamını da kazanarak başarısını devam ettirdi.