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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe galibiyet serisini 18’e çıkardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’i sahasında 3-1 mağlup etti.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Ludogorets’i konuk etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 41’inci dakikada Batshuayi, 52’nci ve 90+3’te Miha Zajc kaydetti.


Konuk ekibin golünüyse Rodrigo Becao kendi kalesine attı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, grubundaki üçüncü maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe aynı zamanda bu sezon 18’inci resmi maçını da kazanmış oldu.

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