Netanyahu ateşkesi reddetti: Şimdi savaş zamanı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de ‘ateşkes’ çağrısına ilişkin “Şimdi barış değil savaş zamanı” dedi.

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İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, ordunun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA’nın haberine göre Netanyahu, “Savaşın ortasındayız ve Hamas’ın askeri ve otoriter yeteneklerini yok etme yönünde net bir hedef belirledik ve bunu sistematik bir şekilde yapıyoruz” dedi.

Gazze’ye kara harekatının ‘zaman alacağını’ ve ‘tuzaklar, zorluklarla kayıplara’ yol açacağını dile getiren İsrail başbakanı, “Ama sonunda size tek bir şeyin sözünü veriyorum: Hamas yenilecek, yok edilecek ve farklı bir Gazze var olacak” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için de çabalarını sürdürdüklerini belirterek, “Kara harekatı onların serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor ve bunu kaçırmayacağız” diye konuştu.

Lübnan sınırındaki çatışmalara da değinen Netanyahu, Hizbullah’ın, İsrail’le savaşa girmesi durumunda ‘hayatının hatasını yapacağını’ belirterek, “Hayal bile edemeyeceğiniz bir darbe alacaksınız” dedi.

Ateşkese karşı çıktı

Netanyahu, ateşkes çağrılarına ilişkin “Ateşkes çağrıları, İsrail’in Hamas’a teslim olması, terörizme teslim olması çağrısıdır” dedi.

İncil’de “Barışın da savaşın da zamanı var” dendiğini kaydeden Netanyahu “Şimdi savaş zamanı” dedi.