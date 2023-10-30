Hamas’ın kaçırdığı Shani Louk öldü

Hamas militanlarının kaçırıp bir kamyonetin arkasında sokaklarda gezdirdiği Alman vatandaşı Shani Louk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Instagram-shanukkk

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırıların ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde genç bir kadının görüntüsü dikkati çekmişti. Hamas’a ait bir kamyonda iç çamaşırlarına kadar soyulmuş ve hareketsiz biçimde yatan genç kadın Almanya’dan bir müzik festivaline katılmak için gelmiş Shani Louk’tu.

Dövme sanatçısı olduğu öğrenilen Louk’un annesi Ricarda, sosyal medyada yayınladığı yardım videosunda Shani’nin kaçırıldıktan sonra ‘arabada baygın halde’ olduğu bir video gördüğünü söylemiş ve yardım istemişti.

Shani Louk öldü

The Jeruselam Post‘un haberine göre kız kardeşi Adi Louk Instagram hesabında Shani’nin öldüğünü yazdı: “Kız kardeşim Shani Nicole Louk’un ölümünü üzülerek duyuruyoruz”

Louk’un babası da öldüğünü doğruladı ama konuya ilişkin detay paylaşmadı.

Shani’nin kuzeni Ruth ise şöyle dedi: “Dün İsrailli yetkililerden resmi bir bildirim aldık. Yazılı bir mektupta onun hayatta olmadığını doğrulayan DNA ile ilgili kanıtlar bulunduğunu belirtiyorlardı.”