3 bin 250 yıl önce işe gelmeme mazeretleri: Bira mayalıyorum, annemi mumyalıyorum

Mısır’da 3 bin 250 yıllık ostrakon (topraktan yapılmış, yazılı çanak çömlek parçası) bulundu. Milattan önce (MÖ) 1250 tarihli ostrakonun üzerinde işçilerin işe gelmeme mazeretleri yazıyor.

Fotoğraf: arkeofili.com

Arkeofili‘nin haberine göre ostrakon II. Ramses’in ’40’ıncı Yılı’ olarak etiketlenmiş. Her iki yüzü de yazılı. Sağ tarafında 40 işçi ismi bulunan bir liste, soldaysa tarihler var. İsim ve tarihlerin üzerinde işçilerin işe gelmeme nedenlerini gösteren kırmızı kelimeler var.

Bu mazeretler şöyle:

Patronuyla birlikte

Bira mayalıyor

Annesini mumyalıyor

Akrep ısırdı

Kızının kanaması vardı

Tanrıya adak

Hasta

Evini inşa ediyor

Eşinin kanaması var

Katiple birlikte

Gözü acıyor

Katip için taş alıp getiriyor

Katiple izinli

Sutunda yazanlardan bir örnek şöyle;

Nakhtamun: Kışın 1’inci ayı 18’inci gün (Bira mayalıyor), Kışın 1’inci ayı 25’inci gün (Patronuyla), Kışın 2’nci ayı, 13’üncü gün-18’inci gün (Patronuyla), 24’üncü gün (Patronuyla), Kışın 3’üncü ayı 25’inci gün-28’inci gün (Patronuyla), Kışın 4’üncü ayı 8’inci gün (Katiple birlikte), Yazın 1’inci ayı 16’ıncı gün-17’nci gün (Gözü acıyor), Yazın 1’inci ayı 25’inci gün-27’inci gün (Hasta), Yazın 3’üncü ayı 21’inci gün (Patronuyla).