3 bin 250 yıl önce işe gelmeme mazeretleri: Bira mayalıyorum, annemi mumyalıyorum

Mısır’da 3 bin 250 yıllık ostrakon (topraktan yapılmış, yazılı çanak çömlek parçası) bulundu. Milattan önce (MÖ) 1250 tarihli ostrakonun üzerinde işçilerin işe gelmeme mazeretleri yazıyor.
Arkeofili‘nin haberine göre ostrakon II. Ramses’in ’40’ıncı Yılı’ olarak etiketlenmiş. Her iki yüzü de yazılı. Sağ tarafında 40 işçi ismi bulunan bir liste, soldaysa tarihler var. İsim ve tarihlerin üzerinde işçilerin işe gelmeme nedenlerini gösteren kırmızı kelimeler var.
Bu mazeretler şöyle:
- Patronuyla birlikte
- Bira mayalıyor
- Annesini mumyalıyor
- Akrep ısırdı
- Kızının kanaması vardı
- Tanrıya adak
- Hasta
- Evini inşa ediyor
- Eşinin kanaması var
- Katiple birlikte
- Gözü acıyor
- Katip için taş alıp getiriyor
- Katiple izinli
Sutunda yazanlardan bir örnek şöyle;
Nakhtamun: Kışın 1’inci ayı 18’inci gün (Bira mayalıyor), Kışın 1’inci ayı 25’inci gün (Patronuyla), Kışın 2’nci ayı, 13’üncü gün-18’inci gün (Patronuyla), 24’üncü gün (Patronuyla), Kışın 3’üncü ayı 25’inci gün-28’inci gün (Patronuyla), Kışın 4’üncü ayı 8’inci gün (Katiple birlikte), Yazın 1’inci ayı 16’ıncı gün-17’nci gün (Gözü acıyor), Yazın 1’inci ayı 25’inci gün-27’inci gün (Hasta), Yazın 3’üncü ayı 21’inci gün (Patronuyla).