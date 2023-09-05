Balıkesir’de 2 bin 500 yıllık ‘zar oyunu tablası’ bulundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Daskyleion Ören Yeri’nde devam eden arkeolojik kazıda 2 bin 500 yıl öncesinden kalma zar oyunu tablası bulundu.

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AA’nın haberine göre ilçeye bağlı kırsal Ergili Mahallesi’nde Manyas Gölü yakınındaki Hisartepe mevkisinde 2023 kazı dönemi tamamlandı.

Kazı Ekibi Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, gazetecilere, Daskyleion’da 2015’ten bu yana İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’yle ortak çalışmalar gerçekleştirdikleri ören yerinde bu sene 20 kişilik ekibin görev aldığını söyledi.

Buldukları eserdeki bir yazının, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden gelen Dr. Rostyslav Oreshko tarafından incelendiğini belirten İren, şöyle devam etti:

“Dr. Oreshko, Anadolu tarihi için önemli bir keşifte bulunmuştur. Bulunan parça bir zar oyun tahtası olduğunu göstermekte ve üzerinde ‘Bagabazos’un zar oyunu’ ya da ‘Bagabazos zar oyuncusu’ yazmaktadır. Yazıt, Frig alfabesi ile yazılmış olup Bagabazos, Persli bir kişidir. Eski Yunan kaynaklarında ismi Megabazos olarak telaffuz edilmektedir. Milattan önce 5. yüzyıla ait bu oyun tablası ilgili böyle bir arkeolojik veri Anadolu’da ilk defa Daskyleion’da keşfedilmiştir.”

Ayrıca bu yıl ulaştıkları Frig yapısının, milattan önce 8’inci yüzyıla ait kent giriş suru ve kulesi olduğunu belirlediklerini aktaran İren, 4-5 metre yüksekliğindeki sur ile kalınlığı 8 metre olan kulenin Daskyleion’a görsellik kazandıracağını ifade etti.