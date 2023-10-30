Yüzde 25’in üstünde kira alan ev sahibine ‘kötü niyet’ tazminatı

İzmir’de bir ev sahibi kiracısını tahliye etmek için dava açtı. Mahkeme kiracıya yapılan zammın yüzde 25’in üzerinde olduğunu tespit etti ve ev sahibinin tahliye talebini reddetti.

Mahkeme bununla da kalmayıp kiraya yüzde 55,5 zam yapan ev sahibinin ‘kötü niyet tazminatı’ ödemesine karar verdi.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Konut kiralarında da katlarca artmıştı. İktidarsa bu durumun önünü, kiralara yüzde 25 sınırı getirerek kesmeye çalışmıştı. Kiralardaki artış devam edince uygulama 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştı.

Yüzde 55 zamma tazminat

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki evini iki yıl önce İbrahim Çetin’e kiralayan ev sahibi K.K, geçen yıl 900 lira olan kirayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranını gerekçe gösterip yaklaşık yüzde 55,5 artırarak 1400 lira yaptı.

İnşaat işçisi olan Çetin, başka bir ev bulamaması nedeniyle üç ay boyunca kirayı 1400 lira ödedi. Ödeme güçlüğü yaşayan Çetin, daha sonra kirasını yasal olarak belirlenen üst sınır olan yüzde 25’in üzerinde artışla 1250 lira olarak ödemeye devam etti.

Ev sahibi K.K, kira farklarının ödenmesi ve tahliye talebiyle 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Bilirkişi incelemesi sonucu kiracının borcunun olmadığını ve yasal sınırdan fazla ödeme yapıldığını belirleyen mahkeme, ev sahibinin tahliye talebini reddedip, üç aylık fazla kira için de ‘kötü niyet tazminatı’ ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararında şunlar belirtildi: “Takibe konu aylara ilişkin asıl alacak yasal süre içerisinde alacaklı hesabına ödendiğinden tahliye talebinin reddine karar verilmesi, gerekli şartlar oluştuğundan takibe konu asıl alacağın yüzde 20’si oranındaki kötü niyet tazminatının davacıdan alınıp davalıya verilmesine hükmedilmiştir.”