Kira artışını yüzde 25’le sınırlayan düzenleme bir yıl uzatıldı

Konut kiralarında uygulanacak artışları yüzde 25’le sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı.

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TBMM Genel Kurulu’nda, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının yanı sıra bazı vergilerde artış öngören düzenlemeler getiren 29 maddelik ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ görüşülmeye devam ediyor.

ANKA’nın haberine göre kabul edilen 23’üncü maddeyle konut kiralarında uygulanacak kira artışını yüzde 25’le sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı.

Söz konusu uygulama, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ni geçmemesi koşuluyla geçerli olacak. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.

Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde, bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.