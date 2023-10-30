Rusya ‘dost ülkeler’e yatırım kolaylığı getiriyor: Aralarında Türkiye de var

Rusya Başbakanı Mişustin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 25 ‘dost ülke’ vatandaşları ve şirketlerine Rusya’da yatırımlar için kolaylaştırılmış prosedür uygulanacağını açıkladı.

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Ukrayna’yı işgali sonrasında kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri ‘hasım ülke’ ilan eden Rusya, yaptırımlara katılmayan ülkeleri ‘dost ülke’ olarak nitelendiriyor.

DW Türkçe’nin haberine göre yatırım kolaylığı getirilen ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Çin, Hindistan, Brezilya, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Belarus da yer alıyor.

Rusya’ya yatırım yapmak isteyen ‘dost ülkelerin’ vatandaşları ve şirketleri için kolaylaştırılmış bir prosedür oluşturulacağını belirten Mişustin, bu prosedür kapsamında söz konusu ülke vatandaş ve şirketlerinin Rusya’da banka hesapları açabileceğini ve mevduat bulundurabileceğini kaydetti.

Başbakan’ın yazılı açıklamasında, “Yabancı teşebbüsler ve girişimciler için daha elverişli koşullar yaratılması, devlet başkanımız tarafından belirlenen ulusal hedefler doğrultusunda mali egemenliğin sağlanması yönündeki sistematik çabaların bir parçasıdır” dendi.

Ne olmuştu?

Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat 2022’de savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle daha önce Batı’dan Türkiye’ye uyarılar gelmiş ve hem özel hem de kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir’den çıkmıştı.

Türkiye’ye gelen ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinden dolayı yaptırım gelebileceğini, G7 pazarına erişimin kaybedilebileceğini söylemişti.