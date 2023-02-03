Akşam Postası / 3 Şubat 2023

Enflasyon beklentinin çok üstünde: Aylık yüzde 6,65 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon ocakta yıllık 57,68 yüzde arttı. Oranda baz etkisi söz konusu. Aylık artışsa yüzde 6,65 oldu.

Erdoğan ‘Terörist’ demişti: Boğaziçi öğrencilerine ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği Berke Gök ve Perit Özen dahil 14 Boğaziçi öğrencisinin, ‘kayyım rektör’ü protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada hüküm olaylı bir şekilde açıklandı. Berke Gök 18 ay, E.K. 14 ay ve tüm öğrencilere birer yıl hapis cezası verildi. Duruşmada avukatlar ve seyirciler salondan çıkarılırken yerlerine çevik kuvvet polisleri oturtuldu.

İYİ Parti’li Özlale: Onay makamı değiliz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, “Gerçekten CHP o masayı sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” dedi.

Dev bankadan üç seçim senaryosu: AKP kazanırsa TL kaybeder

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye’deki seçim için üç farklı senaryoyu değerlendirerek, piyasalar için olası sonuçları öngördü.

Onur Yaser Can davası ertelendi, işkenceye suç duyurusu talebi reddedildi

2010’da narkotik polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra işkence görüp tehdit edilen Onur Yaser Can’ın intihara sürüklenmesiyle ilgili bilirkişi ve dört polisin yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

AKOM uyardı: İstanbul’da beş gün kar fırtınası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, pazar sabah saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek İstanbul’da perşembeye kadar sürecek kar fırtınası beklendiğini duyurdu.

Demirtaş: Yepyeni partiler yaratacağız

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, bu seçimlerde oy vermenin önemine işaret ederek ”Toplumun ağır bedeller ödeyerek durdurmayı, geriletmeyi başardığı rejimi tek bir zarfla alt etme olanağı çıktı” dedi.

ABD elçisine yüklenen Soylu, yanıt gelmeyince dozu artırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’e seslenerek, “Çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek” dedi.

ABD’li senatörlerden Türkiye’ye F-16 satışında NATO şartı

ABD’li 29 senatör, Türkiye’nin İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onaylayana kadar 20 milyar dolar büyüklüğündeki F-16 satışını destekleyemeyeceğini söyledi.

Genç Fenerbahçeliler’den ‘topyekün mücadele’ çağrısı

1-1 berabere sonuçlanan ve hakem Ali Palabıyık’ın kararlarının damgasını vurduğu Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor.