Kılıçdaroğlu: İsmim üzerinde mutabakat olursa itiraz etmem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz diye özel bir itirazım olmaz” dedi.

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Seçimlere az bir süre kalırken muhalefetin olası adayları içerisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Ancak konuyla ilgili görüşmeler sürüyor.

FOX TV’deki ‘Çalar Saat’ programına katılan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki bir soruya “İsmim üzerinde mutabakat olursa elbette bu görevi yapmak onurlu bir şey. Neden ismimi ileri sürüyorsunuz diye itirazım olmaz. Zaten bu işin doğasına aykırı olur. Mutabakatın dışına çıkmak olur o zaman” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Altı lider olarak, Türkiye’nin sorunları var ve biz bunu çözmek zorundayız. Olayı bir parti olayı şeklinde tanımlarsanız bu iş yürümez. Olay, bir Türkiye olayıdır. Biz Türkiye’yi ayağa kaldırmak için zaten yola çıktık. Birlikte yola çıktık, beraberiz, bir yuvarlak masa etrafındayız. Rozet Türkiye rozetidir.”