İYİ Partili Özlale: Onay makamı değiliz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, “Gerçekten CHP o masayı sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” dedi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Seçimlere az bir süre kalırken muhalefetin olası adayları içerisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Ancak konuyla ilgili görüşmeler sürüyor.

Kılıçdaroğlu en son “13 Şubat’ta inşallah cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna” demişti.

CHP liderinin açıklamasıyla ilgili Ekonomi gazetesine konuşan İYİ Partili Özlale, bu konuda İYİ Parti’nin bilgisinin olmadığını ve kendilerinin bunu TV’den öğrendiklerini söyledi: “Bu konuda resmi olarak gelmiş bilgi yok. 12 gün içinde adayın nasıl belirleneceği, halkın iradesi dikkate alınarak, uzlaşı içinde nasıl belirleneceğine dair, nasıl yol izlenecek, o konuda şu anda çok somut bir şey yok. Aday belirlenmesinin 12 güne ‘olup, bitti’ halinde sıkıştırılmasının çok doğru olmayacağını düşünüyorum.“

Özlale ‘“11 gün sonra adayımızı belirliyoruz’ ifadeleri bana çok iyi niyetli gelmiyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kemal Bey aday gösterilmezse altılı masa dağılır” açıklamasını da yorumlayan Özlale, “Gerçekten CHP masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” dedi.

Kuşoğlu’nun çıkışı Kılıçdaroğlu’nu sinirlendirmişti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu aday olmazsa altılı masa dağılır” çıkışının, Kılıçdaroğlu’nun parti meclisi toplantısındaki “Her konuda konuşmak zorunda değilsiniz. Altılı masa konusunda kararı liderler verir” ikazına rağmen geldiği öğrenilmişti. CHP liderinin buna çok sinirlendiği belirtilirken, sözlü talimatın yerine getirilmemesi üzerine bunun genelgeyle tüm kurmaylara ulaştırıldığı bildirilmişti.