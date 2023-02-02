Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için hazırlıklar hızlandı

ALTAN SANCAR

‘Millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayları arasında en güçlü ihtimal olarak öne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığında yürütülecek kampanya şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanı adaylarının bağış toplayabildiği seçim dönemi için Kılıçdaroğlu’nun görsel ve metinleri hazırlandı.

Kemal Kılıçdarooğlu. (Twitter/@CHPfotograf)

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmedi. İttifakta yer alan CHP’de öne çıkan isimse partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu. Özellikle İYİ Parti’nin adaylığı için çekincelerini dile getirdiği Kılıçdaroğlu’nun ismi üzerinde uzlaşı olmasa da 13 Şubat’taki liderler toplantısında adaylık konusunun ele alınacağı biliniyor.

Öne çıkan isimlerden olan Kılıçdaroğlu uzun süredir adaylık kampanyası yürütüyor. Yaptığı çıkışlar ve açıklamalarla gündeme gelen Kılıçdaroğlu’nun tüm bu adımları, kampanyasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP’nin önceki seçim kampanyalarını inceleyerek, geçmişten kopuş kararı aldı. Seçimlere kısa süre kala bir slogan ve görseller üzerinden yürütülen kampanyaların başarısız olduğu fikrinden hareketle, bunun yerine aralıksız bir kampanyaya yönelmeye karar verildi.

Kampanya 2020’nin sonunda başlamış

CHP’lilere göre Kılıçdaroğlu ve CHP kampanyayı başlatmak içinse 7 Aralık 2020’yi seçti. Bu tarihte 2021 yılı bütçesi için kürsüde konuşan Kılıçdaroğlu, burada AKP’ye sert sözlerle yüklenmiş ve mevcut sistemin değiştirileceğini söylemişti. Partililer o tarihten itibaren başlayan kampanyanın bir plan çerçevesinde ilerlediğini, buna paralel olarak Kılıçdaroğlu’nun önerileriyle şekillendirildiğini belirtti.

Bugüne uzanan süreçteyse kurum ve kuruluşlara ani ziyaretler, helalleşme ziyaretleri, hazineden aktarıldığı belirtilen yüksek meblağdaki paraların üzerinde durulması da kampanyanın bir parçası olarak değerlendirildi.

Yeni hazırlıklar

Tüm bunların sonunda da Kılıçdaroğlu doğrudan söylemese de cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasını ortaya koydu. Kılıçdaroğlu’nun ekibi son olaraksa cumhurbaşkanı adayı olması halinde yürütülecek bağış kampanyasının metnini, görsellerini ve internet sitesini hazırlamaya başladı. Hazırlanan metinle hem bağış kampanyasına destek çağrıları hem de kampanya sürecine görev alacak gönüllülere çağrı yapılması amaçlandı.

Bunun için Kılıçdaroğlu’nun yeni fotoğrafları çekildi, kampanya renkleri belirlendi. Ancak burada tek bir slogan yerine, politikaları öne çıkaran agresif bir kampanya süreci kurgulandı.

‘Geliyoruz’

Öte yandan geçtiğimiz hafta açıklanan millet ittifakının ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ içeriğinin de billboardlarda yayınlanması için yapılan hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Mutabakat metninde yer alan vaatlerden öne çıkanların yer alacağı ilanlarda kullanılacak sloganınsa “Geliyoruz” olması kararlaştırıldı. Böylece panolarda “Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandırmak için geliyoruz” gibi sloganlar ile masanın vaatleri topluma duyurulması hedeflendi. Kampanya sürecinde seçim bölgesinin sosyolojisi göz önüne alınarak öne çıkarılacak olan vaatler belirlenecek.