Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yle görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Türk hakemlerle bu iş yürümez, yabancı VAR hakemleri getirilmeli” dedi.

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1-1 berabere sonuçlanan ve hakem Ali Palabıyık’ın kararlarının damgasını vurduğu Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor.

Fenerbahçe’nin olağanüstü düzenlenen yönetim kurulu toplantısı sonrası TFF’ye giden Ali Koç, Büyükekşi’yle görüşmesi sonrası basına konuştu: “Dün gece olanlar malumunuz. TFF’ye geldik ve nelerden, ne için rahatsız olduğumuzu ifade ettik. Bu hakemlerle gitmeyeceği apaçık ortada. Yabancı hakeme en çok ben karşıyken, artık bunu düşünecek hale geldim. En azından VAR hakemlerinin yabancı olmasını önerdik.

Bizim FIFA’ya giden hakemlerimiz bile doğru düzgün İngilizce konuşamıyorlar. Orta hakemin niyeti dünkü gibi bile olsa VAR, doğru yönetilmeyi sağlayabilir. Doğru bir VAR hakemliği Türk futbolu için garanti sibobu olabilir.

‘Ali Palabıyık bir daha bizim stadyumumuza giremez’

Yabancı hakem denememiz lazım. Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz… Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez. Sadece bizim maçta değil kendisinin şaibeli birçok maçı var. Yeni MHK’nin ataması değildir bu, Selahattin beyin söylediği gibi eski MHK’nin atamasıdır. Eski MHK giderayak bir bombayı bırakmıştır.”

Başkanımız Ali Koç, TFF ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/QGnIYEiLm1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2023

Ne olmuştu?

Maçtaki bazı hakem kararları Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı. Taraftarlar özellikle Fenerbahçe’nin üç penaltısının verilmediğini savunuyor.

Maçta Fenerbahçe’nin aleyhine iki penaltı verildi, Fenerbahçe’nin attığı bir gol VAR kararıyla iptal edildi. Fenerbahçe’ye beraberliği getiren gol ise yan hakem tarafından ofsayt diye iptal edildi, karar VAR’dan döndü.

Maçın bitiş düdüğünün ardından genelde hakemler hakkında konuşmamasıyla bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakem Ali Palabıyık’ın üstüne yürüdü, bunun üzerine kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki özetle şu ifadeleri kullandı: “Ali Palabıyık Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiştir. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir? Ivan Bebek diye bir şeref yoksunu haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum. Bugünkü performansıyla onun da önüne geçti. Bir daha bu Ali Palabıyık’ı Fenerbahçe maçını bırakın hiçbir Türk takımının alt lig maçında dahi görmek istemiyoruz.“

Fenerbahçe yönetimi hakem kararlarının damga vurduğu Adanademirspor maçının ardından olağanüstü toplanmış, toplantıdan futbol federasyonuna gitme kararı alınmıştı. Yönetim, yüksek divan kurulu üyelerini de toplantıya çağırmıştı.