Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanıyor

Fenerbahçe yönetimi hakem kararlarının damga vurduğu Adanademirspor maçının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.

Fenerbahçe

Dün akşamdan bu yana sosyal medyada kulüp yönetimine ligden çekilme yönünde çağrılar birbirini izliyor.

Yönetimi ilk açıklamasında şöyle denmişti: “‘Ofsaytımsı’yla başlayan süreçe ‘elimsi’yle devam etti! Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek! VAR’ı, hakemi, MHK’sı… Kurulan ittifakları bozacağız oyunlarını!”

Yönetimin kararını gazeteci Yağız Sabuncuoğlu duyurdu.

Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanma kararı aldı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 3, 2023

Ne olmuştu?

Maçtaki bazı hakem kararları Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı. Taraftarlar özellikle Fenerbahçe’nin üç penaltısının verilmediğini savunuyor.

Maçta Fenerbahçe’nin aleyhine iki penaltı verildi, Fenerbahçe’nin attığı bir gol VAR kararıyla iptal edildi. Fenerbahçe’ye beraberliği getiren gol ise yan hakem tarafından ofsayt diye iptal edildi, karar VAR’dan döndü.

Maçın bitiş düdüğünün ardından genelde hakemler hakkında konuşmamasıyla bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakem Ali Palabıyık’ın üstüne yürüdü, bunun üzerine kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki özetle şu ifadeleri kullandı: “Ali Palabıyık Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiştir. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir? Ivan Bebek diye bir şeref yoksunu haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum. Bugünkü performansıyla onun da önüne geçti. Bir daha bu Ali Palabıyık’ı Fenerbahçe maçını bırakın hiçbir Türk takımının alt lig maçında dahi görmek istemiyoruz.“