Fenerbahçe’den ilk açıklama: Ali Palabıyık, operasyon için görevli gelmiştir

Fenerbahçe’nin Adanademirspor’la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada ligden çekilme çağrıları birbirini izlerken, kulüpten de ilk açıklama geldi.

Selahattin Baki. (Fenerbahçe TV)

Maçtaki bazı hakem kararları Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı. Taraftarlar özellikle Fenerbahçe’nin üç penaltısının verilmediğini savunuyor.

Tepkiler yükselmeye devam ederken kulüp yönetiminden ilk açıklama geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki’nin açıklaması şöyle:

“Bu akşam sadece bu sezonun son 4-5 sezonun bir özetini gördük. Ali Palabıyık çok net söylüyorum. Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiştir. Vücut lisanı, verdiği vermediği lehte aleyhteki bütün kararlardan her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir. Bunun başka bir örneği varsa onu da konuşalım. Net bir gol atıyoruz, sayılmıyor. Üç tane net penaltımız var, verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz, net bir gol ve VAR olmasa onu da vermemeye kalktı.

Başta Fenerbahçeliler olmak üzere bütün Türk futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye bir şeref yoksunu haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum. Bugünkü performansıyla onun da önüne geçti. Ali Palabıyık seni kim atadı bu maça? Kim verdi bu emri, Fenerbahçe’yi katletmen için?

Sayın Büyükekşi soruyorum size bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun Türk liginin şifresi çözülemez. Yeter artık! Sivas-Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla şuandaki en büyük rakibimize şampiyonluk yolunda üç puan. Bize bu gibi maçlarda bir puanı zor toparlayacağımız senaryolar. Bir daha bu Ali Palabıyık’ı Fenerbahçe maçını bırakın hiçbir Türk takımının alt lig maçında dahi görmek istemiyoruz. Ivan Bebek örneği çok önemli bir örnek. O günden beri benim gördüğüm en net bir camianın katledilişi.

Hakemle tartışıyoruz vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe’ye verdiği darbeler, aleyhimize verdiği kararlardan sonra gülümseyerek verdiği cevaplar, sporcumuza karşı kullandığı üslup…

Bir şeyi daha merak ediyorum. Şampiyonluk adayları arasında Türkiye’nin en çok kırmızı kart gören takımıyız. Açık ara en centilmen teknik direktöre sahibiz. Neredeyse bir kere hakem yorumu, federasyon yorumu, saha dışı yorumu yapmamış bir insan… Ben biliyorum, gitti hakeme dedi ki o son faulde, çizgi üzerindeki. ‘Faul. İçeride değil, ben biliyorum, dışarıda ama Fenerbahçe lehine faul.’ Bu adam ne Türkçe biliyor ne İngilizce biliyor. Herhalde Ali Palabıyık bir önceki hayatında Portekizliydi, çok iyi Portekizce konuşuyor. Bu cümlesinden dolayı Sayın Jorge Jesus’a kırmızı kart gösterdi.

Camiamıza da bir şey söylemek istiyorum. Artık iyiyi kötüyü, onu seviyoruz bunu sevmiyoruz, ona muhalifiz, bunun yanındayız bunları bırakalım. Nelerle uğraştığımızı yönetim olarak, sporcularımız olarak hepsini görüyorsunuz. Beraber olalım. Çünkü bu savaşta ya beraber kaybedeceğiz ya da beraber kazanacağız. Ama biz birlik olursak yakın geçmişte örneklerinde olduğu gibi biz bu ligi de bitiririz, bu ligi de şampiyon bitiririz.

Son bir kere daha Sayın Büyükekşi’ye soruyorum; bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ne gibi bir açıklama yapmayı düşünüyor? Ali Palabıyık yönetimi hakkında ne düşünüyor? Son bir şey daha söylemek istiyorum. MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğunu bir kere daha gördük. Çünkü yıllardır burada yer etmiş anti Fenerbahçe lobisi, MHK’nin içinde çöreklenmiş, geldiğimizden beri savaş vermeye çalıştığımız zihniyet giderayak son bir darbe vurup gitti Fenerbahçe’ye. Bundan sonrası artık TFF’de, Sayın Büyükekşi’de ve onun yönetiminde”