Adana’da kazanan olmadı: Tartışmalı maçta Jorge Jesus’a kırmızı kart

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maça hakemin verdiği kararlar ve buna gelen itirazlar damga vurdu.

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Karşılaşmanın 16’ıncı dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahası dışından attığı müthiş gol, VAR incelemesi sonucu elle kontrol gerekçesiyle iptal edildi.

Mücadelenin 26’ıncı dakikasında köşe vuruşu kazanan Fenerbahçe’de Michy Batshuayi ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı çıkmadı.

Maçın 29’uncu dakikasında kornere ön direkte yapılan kafa vuruşu İrfan Can Kahveci’nin eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Altay Bayındır, Younes Belhanda’nın kullandığı penaltıyı ayağıyla kurtardı.

81’inci dakikada Adana Demirspor, ikinci kez penaltı kazandı. Savunmanın arkasına gönderilen topa yükselen Svensson, kaleci Altay’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti.

Penaltıyı kullanan Cherif Ndiaye, topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Arao’nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu.

Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün, VAR uyarısının ardından hakem Ali Palabıyık tarafından geçerli sayılmasıyla maça beraberlik geldi: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi. Maçın bitiş düdüğüyle sahaya girerek Miha Zajc’in son dakikalarda yerde kaldığı pozisyon için hakem Ali Palabıyık’a itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart gördü.

Şampiyonluk yolunda yara aldı

Hakemin verdiği tartışmalı kararlar maça damga vururken, Fenerbahçe şampiyonluk için önemli olan üç puanı alamadı.

Maçın ardından hakemin kararları tartışılmaya açıldı. Ligden çekilme gibi çağrıları da alevlendiren bu sonuçla beraber Fenerbahçe’nin lider Galatasaray’la arasındaki puan farkı altıya çıktı.