Fenerbahçe camiasında yükselen ses: Çekin şu takımı ligden

Benim bile bir Galatasaraylı olarak midem bulanıyor. Sahada skandal bir hakem yönetimi var. Bu yönetimler bizim de başarımızı gölge getirir. Ali Palabıyık ve Koray denen hakem müsveddeleri Fenerbahçe'yi doğramaya çıkmış. Bugün onlara yarın bize olur bu çetelere dur demek lazım.