Fenerbahçe camiasında yükselen ses: Çekin şu takımı ligden

Fenerbahçe’nin Adanademirspor’la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada kulüp yönetimine ligden çekilme yönünde çağrılar birbirini izliyor.
Maçtaki bazı hakem kararları Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı. Taraftarlar özellikle Fenerbahçe’nin üç penaltısının verilmediğini savunuyor.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8.5’taki programda, “Pozisyonların biri penaltı diğer ikisi ‘penyedi'” dedi.
Maçta Fenerbahçe’nin aleyhine iki penaltı verildi, Fenerbahçe’nin attığı bir gol iptal edildi. Fenerbahçe’ye beraberliği getiren gol ise yan hakem tarafından ofsayt diye iptal edildi, karar VAR’dan döndü.
Maçın bitiş düdüğünün ardından genelde hakemler hakkında konuşmamasıyla bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakem Ali Palabıyık’ın üstüne yürümüş, bunun üzerine kırmızı kart görmüştü. Beden dilinden Jesus’un Palabıyık’a, “Ben ordan görüyorum, sen burdan göremiyorsun” dediği anlaşılıyor.
Twitter’da maçın ilk dakikalarından itibaren gerek sahadaki hakemler gerekse VAR odasındakiler eleştirilmeye başladı. Maçın bitmesiyle beraber eleştiriler yoğunlaşırken oklar aynı zamanda kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimine döndü. En dikkat çeken çağrı ise takımın ligden çekilmesi yönünde.