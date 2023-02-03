Genç Fenerbahçeliler’den ‘topyekün mücadele’ çağrısı

1-1 berabere sonuçlanan ve hakem Ali Palabıyık’ın kararlarının damgasını vurduğu Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor.

Yönetimin sert tepkisinin ardından Genç Fenerbahçeliler grubu yayımladıkları açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yürüyeceklerini belirterek, ‘topyekün mücadele’ çağrısı yaptı.

Genç Fenerbahçeliler yürüyüş yapacak. (AA)

Genç Fenerbaçeliler’in açıklamasında şunlar kaydedildi:

*Futbol sahada oynanmıyorsa bu noktada artık atılan tweetler, verilen demeçler hiçbir fayda getirmiyorsa; Fenerbahçemizin sahipsiz olmadığını cümle aleme göstermek için Genç Fenerbahçeliler olarak sevgi eylem gerektirir diyoruz, harekete geçiyoruz. Tüm taraftarlarımıza çağrımızdır!

*Tüm bu operasyonlara dur demek için, düşmanlarımızın karşısında durmak için, topyekün mücadele için 5 Şubat Pazar günü 14:00’da TFF’nin Riva’da bulunan binasına düzenleyeceğimiz yürüyüşümüze; tüm tribün gruplarımızı, küçük büyük tüm Fenerbahçe taraftarını davet ediyoruz.

Ne olmuştu?

Maçtaki bazı hakem kararları Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı. Taraftarlar özellikle Fenerbahçe’nin üç penaltısının verilmediğini savunuyor.

Maçta Fenerbahçe’nin aleyhine iki penaltı verildi, Fenerbahçe’nin attığı bir gol VAR kararıyla iptal edildi. Fenerbahçe’ye beraberliği getiren gol ise yan hakem tarafından ofsayt diye iptal edildi, karar VAR’dan döndü.

Maçın bitiş düdüğünün ardından genelde hakemler hakkında konuşmamasıyla bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakem Ali Palabıyık’ın üstüne yürüdü, bunun üzerine kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki özetle şu ifadeleri kullandı: “Ali Palabıyık Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiştir. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir? Ivan Bebek diye bir şeref yoksunu haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum. Bugünkü performansıyla onun da önüne geçti. Bir daha bu Ali Palabıyık’ı Fenerbahçe maçını bırakın hiçbir Türk takımının alt lig maçında dahi görmek istemiyoruz.“

Fenerbahçe yönetimi hakem kararlarının damga vurduğu Adanademirspor maçının ardından olağanüstü toplanmış, toplantıdan futbol federasyonuna gitme kararı alınmıştı. Yönetim, yüksek divan kurulu üyelerini de toplantıya çağırmıştı.