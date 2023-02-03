‘Sıfırlama’ yanıtı sansürlenen Demirtaş: Görüyorsunuz, her şeyden korkuyorlar

Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “2018’de kronometre sıfırlandı” sözüne yanıt olarak attığı “Bu işler para sıfırlamaya benzemez” yanıtı sansürlenen tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Vay arkadaş ya, sıfırlama tweet’imi bile sıfırlamışlar! Bu kadar mı korkuyorsunuz :)” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Ocak’ta üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek adaylığının önünde engel oluşmadığını söylemişti.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin aktardığına göre Erdoğan’ın bu açıklamasını eleştiren Demirtaş ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla ilgili haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engellendi.

Demirtaş, Twitter’dan Erdoğan’a yanıt olarak “Seçim akşamı halk senin kronometreni durdurunca sıfırı görürsün. Bu işler para sıfırlamaya benzemez” demişti. Kılıçdaroğlu da “Erdoğan sıfırlama konusunda bir numaralı uzmandır” demişti.

İki lider de Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ve 17-25 Aralık sürecinde ortaya çıkan tapelerin içeriğini kast ediyordu.

Demirtaş, sansüre dair Evrensel haberinin görselini eklediği Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Vay arkadaş ya, sıfırlama tweetimi bile sıfırlamışlar! Bu kadar mı korkuyorsunuz 🙂 Görüyorsunuz, her şeyden korkuyorlar arkadaşlar, her şeyden. Cesaretle direnmeye devam etmeli ve geri adım atmadan değişim düğmesine basmalısınız. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız.”

Vay arkadaş ya, sıfırlama tweetimi bile sıfırlamışlar! Bu kadar mı korkuyorsunuz 🙂



Görüyorsunuz, her şeyden korkuyorlar arkadaşlar, her şeyden.



Cesaretle direnmeye devam etmeli ve geri adım atmadan değişim düğmesine basmalısınız.



Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/dYdhUUAI6E — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) February 3, 2023

‘Sıfırlanma’ teorisi

Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da yetkisini kullanıp seçimi ‘öne alacağını’ açıklamıştı. İktidar, buna erken seçim değil ‘güncelleme’ olarak bakarken, kamuoyunda Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu.

Daha önce cumhurbaşkanlığı için girdiği seçimleri iki kez kazanan Erdoğan’ın anayasaya göre üçüncü dönem adaylığı çoğu hukukçuya göre mümkün değil.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski, 2018’deki seçiminse yeni sistemle yapıldığını belirterek “Bir kanunun istisnai olarak geçmişe etkili olabilmesi için kanunda bu konuda açık hüküm olması gerekir” demişti. Bu görüşü savunanların temel argümanı yeni sistemle her şeyin sıfırlanmış olması. Erdoğan da üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek, adaylığının önünde engel oluşmadığını söylemişti.

Fakat söz konusu görüş bir argüman olmaktan öteye geçemiyor zira ilgili kanunda ‘sıfırlanma’ya dair bir madde bulunmuyor.