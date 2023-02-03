Krizi bilen ‘Büyük Açık’ Burry’den ‘Sat’ mesajı

2008’deki ekonomik krizi önceden tahmin ederek simgeleşen yatırımcı Michael Burry’den piyasalara mesaj var: “Sat.”

Fotoğraf: Bloomberg

‘Big Short’ filminde Christian Bale tarafından canlandırılan Scion Asset Management’ın kurucusunun, aylar önce teknoloji şirketleri hakkındaki ‘kehanet’i doğru çıkmıştı. Burry’nin öngörüsü sonrası teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgaları başladı.

‘Ekonomi kahini’ şimdi de ”Sat” mesajıyla gündemde. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi Twitter’dan ”Sat” diye yazan Burry, daha sonra bu mesajını sildi.

Burry’nin bunu hangi piyasaya yönelik söylediğiyse tartışma konusu oldu.

Attığı tweetleri silme alışkanlığı bulunan Burry daha önce de piyasadaki durumu 2008’e benzetmişti.