2008’deki krizi önceden bilen ABD’li yatırımcı Burry: Dip henüz görülmedi

2008’deki ekonomik krizi önceden tahmin ederek simgeleşen ABD’li yatırımcı Michael Burry, bu yıl piyasalarda yaşanan hareketlerin 2000 ve 2008 dönemiyle benzeştiğini belirtti. Burry, hisse senedi piyasalarında dibin henüz görülmediği görüşünde.

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Avrupa’nın enerji krizinin sadece 2022 kışı değil, 2023 ve ötesinde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar AB’nin önümüzdeki sene doğalgaz kaynaklı bir resesyon yaşayacağını öngörüyor. Alman yatırım bankası Berenberg 2023’te avro bölgesi ayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 1,5 daralacağını öngörürken enflasyon beklentisiyse yüzde 5’ten yüzde 6,1’e yükseldi.

Rus gazına ve petrolüne bağımlılığı olmayan ABD’de de resesyon öngörüleri çoğalıyor. Son olarak Johns Hopkins Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Steve Hanke, ABD ekonomisinin 2023’te resesyona gireceğini öngörüp bunun suçlusunun da Fed’in kendisi olduğunu vurgulamıştı.

Bu tablo nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) son şahin mesajları, resesyon bulutları nedeniyle merkezlerden bir U dönüşü bekleyen küresel yatırımcıları daha da tedirgin ediyor.

2008 konut piyasası krizini öngörmesi ile tanınan ve ‘Big Short’ filminde Christian Bale tarafından canlandırılan Scion Asset Management Kurucusu Michael Burry’ye göre, hisse senedi piyasalarında henüz dip görülmedi.

Twitter’da yakın zamanda kapanan iki borsa yatırım fonuna işaret eden Burry, ayrı bir paylaşımda kripto para birimleri, fenomen hisseleri ve SPAC’lerde çöküş yaşandığının altını çizerek bu yılki hareketleri 2000 ve 2008 yıllarıyla ilişkilendirdi.