Krizi bilen ‘Büyük Açık’ Burry, piyasaları korkuttu: Uçak kazasını izlemek gibi…

2008’deki ekonomik krizi önceden tahmin ederek simgeleşen ABD’li yatırımcı Michael Burry, endişeli atmosfere ”Daha önce 2008’de de söylemiştim, bir uçak kazasını izlemek gibi” yorumuyla ‘katkı’ yaptı.

Fotoğraf: Bloomberg

ABD’de yeni konut satışları nisanda yükselen fiyatlar ve faizlerdeki artışla pandemiden beri en düşük seviyeye gerilemişti. Aylık bazdaki yüzde 16,6’lık azalma da 2010 sonrasının en sert düşüşü anlamına geliyor.

Konut satışlarındaki bu sert düşüş sonrasında Burry, ”Daha önce 2008’de de söylemiştim, bir uçak kazasını izlemek gibi. Üzüyor, eğlenceli değil ve ben de gülmüyorum” dedi.

Attığı tweetleri silme alışkanlığı olan Burry’nin bu uçak kazası ifadesi, ekonomistler tarafından piyasadaki belirsiz duruma yoruldu.

Burry, kredi risk primlerine bakarak krizi öngörmüş, yatırımcılarını buna göre yönlendirmesiyle yüz milyonlarca dolar kazandırmıştı. Hikayesi ‘Big Short’ (Büyük Açık) filmine konu olmuştu.