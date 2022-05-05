Fed başkanı: 50 baz puanlık başka artışlar da masada

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın gelecek ‘birkaç’ toplantısında 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerektiğini söyledi.

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Fed 1980’lerden beri görülen en yüksek enflasyonla mücadele etmek için 2018’den bu yana ilk kez faiz artırmıştı. Dünkü toplantıda Fed, beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

Toplantının ardından enflasyonun çok yüksek olduğunu ve neden olduğu zorluğun farkında olduklarını belirten Powell, enflasyonu düşürmek için hızla hareket ettiklerini bildirdi.

Powell, ekonominin son iki yılda çok şey yaşadığını ve dirençli olduğunu kanıtladığını vurgulayarak, herkese fayda sağlayan güçlü bir işgücü piyasası koşulları için enflasyonun düşürülmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

İşgücü piyasasının son derece sıkı ve enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çeken Powell, bu doğrultuda faiz oranının 50 baz puan artırıldığını ve söz konusu artışların devam etmesinin uygun olacağının öngörüldüğünü söyledi.

’75 baz puanlık artış aktif olarak düşündüğümüz bir şey değil’

Politika faizini hızla daha normal seviyelere çekme yolunda olduklarını söyleyen Powell, “Ekonomik ve finansal koşulların beklentiler doğrultusunda geliştiğini varsayarsak, gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık ilave artışların masada olması gerektiği konusunda komitede geniş bir kanaat var” dedi.

Powell, bankanın bilançosunun boyutunu da öngörülebilir şekilde zaman içinde önemli ölçüde küçültmeyi amaçladıklarını aktardı.

Faiz oranında 50 baz puandan yüksek bir artışın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Powell, “75 baz puanlık artış, Komitenin aktif olarak düşündüğü bir şey değil” dedi.

Powell, ekonominin güçlü olduğunu yineleyerek, resesyon olmadan fiyat istikrarını yeniden sağlamak için iyi bir şanslarının olduğunu düşündüğünü dile getirdi.