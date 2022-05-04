Piyasalarda Fed bekleyişi: TL’de baskı daha da artabilir

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında.

Karar öncesinde ABD Doları 20 yılın en yüksek seviyelerinde, TL içinse olumsuz görünüm sürüyor.

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Fed’in geçen hafta açıklanan ABD büyüme verisinin ekonomik daralmaya işaret etmesi, faiz kararını geleceğe dair mesajlar açısından daha kritik bir noktaya getirdi. Analistlere göre şu an Fed’in önünde iki seçenek var; ya frene basıp faiz artışını 50 baz puanla sınırlı tutacak ya da 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonu baskılamak için 75 baz puanlık daha güçlü faiz artışına gidecek. Ancak ekonomistlere göre güçlü faiz artışının büyümeyi baskılayıcı bir unsur olarak da öne çıkma riski var.

Dolar güçlü, düşük faiz TL’yi baskılıyor

Fed’in faiz artışlarına başlamasıyla birlikte ABD Doları diğer para birimleri karşısında hızla güçlendi.

Birçok gelişmekte olan ülkenin merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için parasal sıkılaştırma döngüsüne girerken, Türkiye’de durum biraz farklı.

Siyasi otorite Türkiye’de faiz artışınlarının önüne set çekerken, bu durum TL’deki bozuk görünüm de en önemli etken.

Tüm bunlara ek, Fed faiz artışıyla gelişmekte olan piyasalardan yeni çıkışların olması ve TL’nin daha da baskılanması bekleniyor.