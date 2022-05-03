‘Kolay para’ döneminin sonu: 410 milyar dolarlık ‘finansal şok’ dalgası geliyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hamleleri, G7 ülkelerinin merkez bankalarında 410 milyar dolarlık küçülmeye yol açacak. Ekonomi analistleri bunun ‘finansal şok’ yaratacağı endişesinde.

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Piyasalarda gözler Fed’den gelecek faiz kararına çevrildi. 4 Mayıs’taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık ihtimal de masada bulunuyor.

Bunu ABD ekonomisinin 2022’nin ilk çeyreğinde sürpriz biçimde daralması da durduramayacak gibi görünüyor.

Fed, mart toplantısında, 2018’den bu yana ilk kez faiz artırarak politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti.

Bilanço daralması

Fed’in mart toplantısı tutanaklarında parasal sıkılaştırmanın boyutları da ortaya çıkmıştı.

Buna göre Fed’in 60 milyar doları Hazine, 35 milyar doları da mortgage destekli bilanço daraltacağı belirtiliyor.

Banka mayıs toplantısında harekete geçecek.

Diğer yandan Fed’in bilançosunu küçültmede tek başına kaldığı önceki sıkılaştırma döngülerinden farklı olarak, bu sefer diğerlerinin de aynı şeyi yapması bekleniyor.

Bloomberg, G7 ülkelerinin (Almanya, ABD, Britanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada) 2022’nin geri kalanında bilançolarını yaklaşık 410 milyar dolar küçülteceklerini tahmin ediyor. Bu keskin bir dönüş anlamına geliyor.

Daralan bilançoların ve daha yüksek faiz oranlarının ikili etkisi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Çin’in yeni Covid-19 karantinaları, küresel ekonomi için benzeri görülmemiş bir zorluk oluşturuyor.

‘Finansal şok’

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Bu durum borçlanma maliyetlerini yükseltecek ve varlıkları eritecek.

Daha önce Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kurumlarda çalışmış olan ekonomist Alicia Garcia Herrero, “Bu, dünya için büyük bir finansal şok anlamına geliyor” dedi.

‘Para politikaları tarihinde ilk’

Fed’in bilançoda daraltma hızının, 2017’dekinin iki katı olması bekleniyor.

Gavekal Araştırma yöneticisi Didier Darcet’e göre, daralmanın büyüklüğü ve yörüngesi para politikaları tarihinde bir ilk.

Yeni bir test

2008 mali krizinden bu yana merkez bankası parasıyla dolup taşan tahvil piyasaları, şimdi ‘bilinmeyenden’ korkuyor. ‘Kolay para’ yıllarında yükselen konut fiyatları ve kripto paralar, önlemler sıkılaştıkça yeni bir testle karşı karşıya kalacak.

Varlık yöneticileri şimdiden bu konuyla ilgili önlemleri almış durumda.

ABD merkezli Citigroup bankasının yatırım stratejisti Matt King, likidite akışlarının gerçek getirilerden çok daha önemli olduğunu ve hisse senetleriyle daha iyi korelasyona sahip olduğunu söylüyor. King, her 1 trilyon dolarlık daralmanın önümüzdeki 12 ay boyunca hisse senetlerinde kabaca yüzde 10’luk bir düşüşe eşit olacağını tahmin ediyor.