AKOM uyardı: İstanbul’da beş gün kar fırtınası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, pazar sabah saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek İstanbul’da perşembeye kadar sürecek kar fırtınası beklendiğini duyurdu.

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Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un, pazar günü sabah 08:00’den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar sıfırın altına düşecek

İBB AKOM verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) fırtına şeklinde esmesiyle şehre girecek. Soğuk hava nedeniyle halihazırda beş ve yedi derece civarında seyreden sıcaklıklar, kar değerlerine gerileyerek sıfırın altına düşecek.

Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişleri bekleniyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos vb.) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar öğleden sonra kar bekleniyor

Yağışların öğlen 15:00 sularından sonra il genelinde fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer sıfır derecenin altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olaylarıyle birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılırken, İBB Karla Mücadele Ekipleri hafta boyunca AKOM’un koordinasyonunda sahada olacak.

Vatandaşlar da hava koşulları ve yağışlara karşı bilgilendirilecek.