42 şehirde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin raporuna göre 42 ilde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarıysa düşecek.

Kar yağışı. (AA)

Meteoroloji’nin hava tahminine göre şu illerde kar yağışı bekleniyor: Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu, Bursa, Kütahya ve Bilecik.

Türkiye’nin büyük bölümünün çok bulutlu olması beklenirken; Marmara’nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Sıcaklıkların kıyı kesimleri ile yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin iki-dört derece altında seyretmesi bekleniyor.