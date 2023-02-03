ABD elçisine yüklenen Soylu, yanıt gelmeyince dozu artırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’e seslenerek, “Çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek” dedi.

ABD büyükelçiliği Türkiye’de terör saldırısı düzenlenebileceğine dair uyarmış, bazı Batılı ülke temsilcilikleri de bu uyarıya istinaden geçici olarak kapatılmıştı.

Jeffry L. Flake ve Süleyman Soylu (ABD/AA)

Antalya’da Göç İdaresi’nin bir toplantısında konuşan Soylu şunları kaydetti:

*Türkiye’ye gelen her Amerikan büyükelçisi, ‘Ben Türkiye’de nasıl darbe yaparım, yaptırırım’ telaşı içerisindedir. Bu, Türkiye’nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan büyükelçisinin ‘Türkiye’de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye’ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım’ dertleri budur.

*Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye’yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye’nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık.

Ne olmuştu?

İsveç’te 21 Ocak’ta aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Bunun ardından Türkiye’de bir terör saldırı düzenlenebileceğine dair ABD’den uyarılar gelmiş, ABD’nin elindeki istihbaratı diğer ülkelere de aktarmasından sonra 27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı.

ABD’den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: “Avrupa’da son zamanlarda Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor.

31 Ocak ve 1 Şubat’ta İstanbul’daki Britanya, Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları, dün de İsviçre başkonsolosluğu ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapanmıştı. Kanada ve Fransa konsoloslukları ‘saldırı ihtimali’ne karşı vatandaşlarını uyarmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’daki konsolosluklarını ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapatmasını ‘psikolojik harp’ olarak yorumlamıştı. ABD’nin uyarı notunda adı geçen 15 kişinin gözaltına alınıp beş kişinin tutuklandığını söyleyen Soylu, ABD büyükelçisinin Türkiye’ye operasyon çektiğini iddia etmişti.