Soylu, ‘malum büyükelçi’ye çıkıştı: Operasyon çekiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç ülkenin İstanbul’daki konsolosluklarını ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapatmasını ‘psikolojik harp’ olarak yorumladı. 15 kişinin gözaltına alınıp beş kişinin tutuklandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. (AA)

Ankara’da Jandarma Genel Komutanlığı 2022 değerlendirme toplantısında konuşan Soylu, şunları dedi: “Üç-dört gündür DEAŞ (IŞİD) üzerinden 60 milyon turist hedefini koyduğumuz bir günde Türkiye’de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır.

Bir istihbarat elemanı, farklı bir ülkenin istihbarat elemanı, Türkiye’de DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen birkaç kişiye elemanlık teklif ediyor. Türkiye devleti, o anı da net bir şekilde izlemiş. Elemanlık teklif ettikleriyle birlikte, birkaç gezinti gerçekleşmiş, ardından Türkiye’yi bu istihbarat elemanı terk etmiş, bu eleman sonuçları alamayınca, reaksiyonu veren ülkeye bu bilgileri pazarlamış, ondan sonra da Türkiye’de DEAŞ saldırısı olabileceği anlayışıyla Türkiye’ye bir psikolojik harp yürütülmektedir.

15 kişi gözaltına alındı, beş kişi tutuklandı. O istihbarat elemanının kim olduğunu herkes biliyor. Türkiye’ye operasyon yapmaya çalışan büyükelçiler, malum büyükelçinin girişimiyle Türkiye’ye operasyon çekmektedirler.”

Ne olmuştu?

İsveç’te 21 Ocak’ta aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Bunun ardından Türkiye’de bir terör saldırı düzenlenebileceğine dair ABD’den uyarılar gelmiş, ABD’nin elindeki istihbaratı diğer ülkelere de aktarmasından sonra 27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı.

ABD’den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: “Avrupa’da son zamanlarda Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.”

İçişleri Bakanlığı’ysa buna ilişkin açıklama yayımlamıştı: ”Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar, gözaltına alınmıştır.”

31 Ocak ve 1 Şubat’taysa İstanbul’daki Britanya, Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapanmıştı. Kanada ve Fransa konsoloslukları ‘saldırı ihtimali’ne karşı vatandaşlarını uyarmıştı.