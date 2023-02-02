Pierre Loti Fransız Lisesi’nin Beyoğlu yerleşkesi ‘güvenlik’ gerekçesiyle kapatıldı

İstanbul’daki Pierre Loti Fransız Lisesi’nin Beyoğlu yerleşkesi ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

Fotoğraf: barisinsaat.com.tr

Lise yönetiminin velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında diplomatik mercilerle bağlantılı olarak Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma kapalı olacağı yazıldı.

Mesajda şunlar dendi: “Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve elbette sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tarabya yerleşkesi açık kalacaktır. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz. Gelişmeleri dikkatle takip etmekte oldugumuzu bildirip, sizlere anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Ne olmuştu?

İsveç’te 21 Ocak’ta aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı. ABD’den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: “Avrupa’da son zamanlarda Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.”

31 Ocak ve 1 Şubat’taysa İstanbul’daki Britanya, Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapanmıştı. Kanada ve Fransa konsoloslukları ‘saldırı ihtimali’ne karşı vatandaşlarını uyarmıştı.