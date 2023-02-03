Erdoğan ‘Terörist’ demişti: Boğaziçi öğrencilerine ceza yağdı

CANAN COŞKUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği Berke Gök ve Perit Özen dahil 14 Boğaziçi öğrencisinin, ‘kayyım rektör’ü protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada hüküm olaylı bir şekilde açıklandı. Berke Gök 18 ay, E.K. 14 ay ve tüm öğrencilere birer yıl hapis cezası verildi. Duruşmada avukatlar ve seyirciler salondan çıkarılırken yerlerine çevik kuvvet polisleri oturtuldu.

Fotoğraf: AA

İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nden görülen dava katılanların sayısının fazla olması nedeniyle İstanbul 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda yapıldı. Yargılanan öğrencilerin katılmadığı duruşmada öğrencilerin avukatları ve iki özel güvenlik görevlisiyle rektör Naci İnci’nin avukatları hazır bulundu. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, HDP Milletvekili Musa Piroğlu, TİP Milletvekili Ahmet Şık da takip etti.

Duruşmada ilk söz hakkı alan öğrencilerin avukatlarından İrem Yener ve Burçin Şahan, mütalaanın bazı öğrencilere tebliğ edilmediğini ve müştekilere soru sormadan savunma yapamayacaklarını söyledi. Hakim Talip Ergen de bu talepleri daha önce reddettiklerini söyleyerek avukat Burçin Şahan’ı salondan çıkarmakla tehdit etti. İtiraz edince hakim Ergen avukat Şahan’ın salondan çıkarılmasına karar verdi. Salondaki öğrenci yakınları karara tepki gösterince hakim Ergen onların da salondan çıkarılmasına karar verdi. Seyircilerin yerine çevik kuvvet polisleri salona alındı. Daha sonra da sadece dosyada ismi olan avukatların yargılamaya katılabileceği söylendi. Duruşma salonda kalan avukatlarla devam etti.

Hakim reddedildi

Avukat Mustafa Söğütlü de avukatı olmayan bir öğrencinin bulunduğunu belirterek ceza tehdidi altında olan birinin söz söyleme hakkı olduğunu vurguladı ve hakimin tarafsızlığını yitirdiğini bildirerek reddi hakim talebinde bulundu. Hakim Ergen bu talebi de reddetti.

Avukatlar reddi hakim talebinin karara bağlanmadığı gerekçesiyle itiraz edince hakim Ergen avukatların savunma hakkından vazgeçtiğini söyledi ve “Ben ifade özgürlüğünden yanayım” dedi. Avukatların itirazları devam ederken hakim Ergen davayı hükme bağladı.

Öğrencilere ceza yağdı

Hakim Ergen, Berke Gök’ün ‘kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla 18 ay hapsine hükmetti. Hakim bu cezaya gerekçe olarak ‘suçun işleniş biçimi’, ‘suç konusunun önem ve değeri’, ‘hakkında benzer eylemlerle ilgili başka soruşturma ve yargılama dosyasının bulunması’ ve ‘kasta dayanan kusurun ağırlığı’nı sıraladı.

E.K.’nin de ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla 14 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hakim Ergen, E.K.’nin ‘diğer sanıklarla birlikte yargılama sırasında disiplin ve düzeni bozacak davranışlar sergilediğini ve pişman olduğunu gösterir bir beyan ve tutum ortaya koymadığını’ savundu.

Tüm öğrencilerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamalarından ayrı ayrı altışar ay hapsine hükmeden hakim Ergen, bu cezayı ilk olarak altışar yıl olarak okudu. Daha sonra salona dönerek ‘altışar ay’ olarak düzeltti.

Hakim Ergen, yargılanan tüm öğrencilerin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma‘ suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatine hükmetti. Sonradan ulaşılan tutunakta cezaların birer yıl olduğu ortaya çıktı.

Hakim Ergen, hükmü açıklayıp salondan ayrıldıktan sonra avukatlara duruşma zaptı verilmedi. Bu nedenle tutanak hazırlayan avukatlar, hakim Ergen’den zaptı isteyince o da zaptı yazdığını söyledi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, üniversitede 2021 akademik takvimin başlamasına bir hafta kala online eğitim kararı almıştı. Akademisyenler ve öğrenciler bu kararı 4 Ekim 2021’de Güney Kampüs’te protesto etmişti. ‘Kayyım rektör’ Naci İnci, 5 Ekim’de ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘2911 sayılı Kanun’a muhalefet etme’ suçlamalarıyla soruşturma ve ko vuşturma başlatılması için şikayette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir gün sonra Boğaziçili öğrencileri ‘terörist’ ilen etmişti. Bu açıklamadan bir gün sonra Berke Gök ve Perit Özen tutuklanmış, ikili 94 gün sonra hapiste kalmıştı.

Öğrenciler hakkındaki iddianame Aralık 2021’de hazırlanmıştı. İnci’nin ‘mağdur’, iki özel güvenlik görevlisi ve İnci’nin şoförünün ‘şikayetçi’ sıfatıyla yer aldığı iddianamede öğrencilere yöneltilen suçlamalar şöyle: ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma.’

Davanın 30 Ocak’ta görülen 6’ncı duruşmasında savcı Rahim Burak Demir esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, 14 öğrencinin toplamda 335 yıl dört ay hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.