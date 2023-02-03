HDP, ‘Demokratik Cumhuriyet’ konferasına çağırdı

HDP, 4-5 Şubat’ta düzenlenecek ‘Demokratik Cumhuriyet’ konferasını duyurup katılım çağrısı yaptı.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da bunu ‘önemli bir konferans’ olarak değerlendirdi ve katılım istedi.

HDP, ‘demokratik cumhuriyet’ için çağrı yaptı. (HDP)

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın imzasıyla yayımlanan duyuruda konferansın İstanbul’da Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenleneceği belirtildi.

Demirtaş da bu duyuruyu, “HDP önemli bir konferans düzenliyor, ilgililerin dikkatine sunuyorum” mesajıyla paylaştı.

Cumhuriyet’in demokrasiden yoksun kurulduğu ve 100 yıl boyunca demokrasiyle buluşmadığı kaydedilen duyuru şöyle:

*Yüz yıl önce kurulan Cumhuriyet, ikinci yüzyılına girmiş bulunuyor. Demokrasiden yoksun bir şekilde kurulan Cumhuriyet, yüzyıl boyunca da maalesef gerçek anlamda bir demokrasiyle buluşamadı.

*Cumhuriyet ikinci yüzyılını, küresel, bölgesel ve yerel düzeyde tarihsel önemi çok büyük kritik bir süreç içinde karşılamaktadır. Bu yüzden, kurucu siyaseti güçlendirmenin ve toplum olarak taleplerimizi daha gür sesle dile getirmenin zamanı olduğunu düşünüyoruz.

*Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, ülkenin emek, özgürlük ve demokrasi güçleri olarak nasıl bir cumhuriyet rejiminde yaşamak istediğimizi ortaya koymanın, taleplerimizi gerçekleştirme imkanlarını birlikte tartışmanın önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.

*Çözümü birlikte arama ve bulma çabalarına katkı sunmak amacıyla ‘Demokratik Cumhuriyet Konferansı’ düzenliyoruz. Ülkenin demokratik ve özgür geleceğini düşünen tüm kurumları, kuruluşları, partileri ve yurttaşları cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmanın yollarını aramaya ve tartışmaya çağırıyoruz. Bu konferansın Demokratik Cumhuriyet arayışında bir adım olmasını ümit ediyoruz. Konferansta sizleri aramızda görmekten onur duyacağız.

HDP önemli bir konferans düzenliyor, ilgililerin dikkatine sunuyorum. pic.twitter.com/b2jDbi73dj — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) February 3, 2023

Demirtaş çağrı yapmıştı

Demirtaş, Kasım 2021’de Diken için kaleme aldığı bir yazıda bu tür bir konferansa ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şunları kaydetmişti: “Parti, hareket, kişi ayırımı yapmaksızın tüm sol ve sosyalist güçler, bir konferansta bir araya gelerek hem seçime kadar nasıl ortak bir mücadele yürüteceklerini hem seçimlerde nasıl ortak bir tutum alabileceklerini tartışabilir.”