RTÜK, AKP destekçisi kanalın lisanssız yayınına göz yumuyor

ALTAN SANCAR

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), süresi 28 Mart 2022’de sona eren Pamukkale TV’nin lisansını yenilemeden yayınlarını sürdürmesini görmezden geliyor. Kanalın kurucusuysa AKP’den Denizli milletvekili adaylığına soyunmuş Emin Barıner.

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Denizli merkezli Pamukkale TV’nin RTÜK’ten 28 Mart 2012’de aldığı 10 yıllık uydu yayın lisansının süresi 28 Mart 2022’de sona erdi. Mevzuat gereği lisansın sona ermesi ve yenilenmemesi halinde yayınların sonlandırılması gerekirken, televizyon kanalı 10 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Ayrıca lisans süresinin sona erdiğinde üst kurula başvurulmaması durumunda RTÜK bunu uydu altyapısını sağlayan şirkete bildirmek zorunda. Buna rağmen, lisansı 10 ay önce sona eren Pamukkale TV, Türksat 4A uydusu üzerinden yayınlarını sürdürüyor.

Televizyonun son günlerdeki konukları arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AKP Denizli İl Başkanı Yücel Güngör gibi isimler yer aldı. Kanal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta Denizli’de düzenlediği mitingi de canlı vermişti.

Pamukkale TV ağustosta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın katıldığı program devam ederken, AKP’lilerin stüdyo çevresinde sloganlar atmasıyla da gündeme gelmişti. Sloganlar Babacan’ın katıldığı yayında da duyulmuştu.

Mevzuat gereği yeniden başvurup lisans alması gereken Pamukkale TV’nin 1 milyon 515 bin lira ödemeside gerekiyor.

Kanuna göre üst kuruldan lisans almadan yayın yapan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabiliyor. Ayrıca yayın cihaz ve tesisleri üst kurulca mühürlenerek kapatılabiliyor.

RTÜK’ün göz yumduğu Pamukkale TV’nin kurucusuysa Emin Barıner. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP Denizli Milletvekili aday adayı olan Barıner, kurduğu Denizli Görsel İletişim Uydu TV Radyo Yayıncılığı şirketinin uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Pamukkale TV’nin de bağlı olduğu şirketin yönetim kurulu başkanlığından 2022 yıllında ayrıldı.