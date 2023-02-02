RTÜK oralı değil: Albayrak Grubu’nun radyosu uydudan da kaçak yayında

ALTAN SANCAR

İktidara yakınlığıyla bilinen TVNET’in radyosunun, Türksat 4A uydusu üzerinden de lisans almadan yayın yaptığı ortaya çıktı. Radyo, 1 Ocak’tan beri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onayı olmadan karasal yayın yapıyor.

Yeni Şafak, TVNET, GZT gibi yayın organlarını bünyesinde barındıran Albayrak Medya Grubu’nun radyosu TVNET Radyo, RTÜK onayı ve lisansı olmadan yayınlarına devam ediyor.

Karasal olarak İstanbul’da 102.00 bandında yayınlanan radyo, yeniden iletim sözleşmesi olmasına rağmen RTÜK lisans listesindeki çağrı adını değiştirmeden karasal yayına başlamıştı.

RTÜK’ün sitesinde yer alan ‘uydu yayın lisansı olan kuruluşlar listesi’nde adı olmayan TVNET Radyo, 23 Aralık 2022 tarihinden beri de Türksat 4A uydusundan lisanssız yayınlarına devam ediyor.

Radyonun adı Türksat’ın sitesinde yer alan ve uydu üzerinden yayın yapan tüm televizyon ve radyoları içeren listede de yer almıyor.

Uydu bilgilerini listeleyen FlySat verilerine göre radyo, 23 Aralık’tan beri uydu yayınını sürdürüyor. Uydu alıcılarındaki radyo aramalarında da izleyici ve dinleyicilerin karşısına çıkan radyo için RTÜK tarafından verilmiş herhangi bir izin bulunmuyor.

Benzer şekilde yayın yapan diğer radyoların ayrı bir RTÜK lisansı aldığı sitesinde görülürken TVNET Radyo’nun bu lisansa sahip olmadığı görülüyor.

6112 Sayılı Kanun’a göre yayın yapılacak her platform için RTÜK’ten ayrı lisanslar alınması gerekiyor. Kurumun sitesindeki 2023 lisans ve yetkilendirme ücretleri listesine göre uydudan radyo yayını yapmak için ödenmesi gerekli 10 yıllık ücret 151 bin TL olarak görülüyor.

Aynı kanunun 33’üncü maddesine göreyse üst kuruldan yayın lisansı almadan yayın yapan gerçek kişilerle tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabiliyor. Ayrıca yayın cihaz ve tesisleri üst kurulca mühürlenerek kapatılabiliyor.