RTÜK izliyor: Albayrak Grubu’nun radyosu lisanssız yayın yapıyor

ALTAN SANCAR

İktidara yakınlığıyla bilinen TVNET’in radyosunun 1 Ocak’tan beri RTÜK lisansı olmadan yayın yaptığı ortaya çıktı. Albayrak Medya Grubu’na ait olan radyoya ilişkin RTÜK’ün henüz bir lisanslama yapmadığı, buna rağmen yayın hayatına başladığı öğrenildi.

Yeni Şafak, TVNET, GZT gibi yayın organlarını bünyesinde barındıran Albayrak Medya Grubu’nun 1 Ocak 2023’te yeni bir yayın organı daha oldu. Uydu yayınına devam eden televizyon kanalı TVNET’in radyosu Radyo TVNET bir aydır yayın hayatını sürdürüyor.

İstanbul’da FM 102 frekansından yayın yapan radyonun RTÜK lisansıysa bulunmuyor. Kurumun internet sitesinde lisansla yayın yapan tüm radyoların listesine radyonun ismi yer almıyor. Üstelik RTÜK Üst Kurulu’nun da radyoya lisans verilmesine dair herhangi bir kararı bulunmuyor.

Lisansı olmayan Radyo TVNET’se 1 Ocak’tan beri yayınlarını sürdürüyor. Üstelik radyonun lisans olmadan yayın hayatına başladığı gün, Yeni Şafak ve TVNET tarafından da haberleştirilerek kamuoyuna aktarılmış.

RTÜK’ün lisanslı radyo yayınları listesine göre, Radyo TVNET’in bugün yayın yaptığı FM 102 frekansında, İstanbul Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri şirketine ait RadyoBir yayın hayatını sürdürüyor.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu’na göre Türkiye’de yayın yapan tüm radyo ve televizyonlar, yayın tekniği ve ortamına ilişkin üst kuruldan ayrı ayrı lisans almak zorunda.

Aynı kanunun 33’üncü maddesine göreyse üst kuruldan yayın lisansı almadan yayın yapan gerçek kişilerle tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılabiliyor. Ayrıca yayın cihaz ve tesisleri üst kurulca mühürlenerek kapatılabiliyor.

RTÜK geçtiğimiz yıllarda Almanya’dan internet üzerinden yayın yapan Özgürüz Radyo’nun ‘lisans almadan yayın yaptığı’ gerekçesiyle internet sitesinin erişime engellenmesini istemiş ve site erişime engellenmişti.

Ayrıca DW ve Amerika’nın Sesi gibi internet sitelerinin internet üzerinden yayın yaptıklarını belirterek, lisans almalarını istemişti. Lisans almayan internet siteleri yine erişime engellenmişti.