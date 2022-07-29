Akşam Postası / 29 Temmuz 2022

Reuters anketine göre enflasyon 24 yıllık rekoru kıracak: Beklenti yüzde 82,5

Reuters’ın uzmanlarla düzenlediği ankete göre temmuzdaki enflasyon 24 yılın zirvesini geçerek yüzde 82.5’a çıkacak.

CHP’li Gökçen’e silahlı tehdit: Mahkeme adresi paylaşmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ‘FETÖ’yle ilgili attığı bir tweet’in ardından tehdit edildi. Evinin yakınında ateş eden F.G., Gökçen’e mermi fotoğrafı da gönderdi.

Ezgi Mola’ya Musa Orhan’dan bir suç duyurusu daha: Beş yıl hapsini istedi

İki yıl önce intihar eden İpek Er’e tecavüz etmekten ceza alıp serbest bırakılan eski uzman çavuş Musa Orhan, Ezgi Mola hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu. Mola’nın beş yıla kadar hapsini istedi.

AKP’li Boynukalın, ‘dayakçılığı’ hakkındaki haberlerimizi sansürletti

2015’te Hürriyet binasını beraberindekilerle basan dönemin AKP Gençlik Kolları başkanı ve İstanbul milletvekili Abdurrahim Boynukalın hakkındaki haberlerimize erişim engeli getirdi.

Vakıflara devredilen Eminönü’ndeki tarihi bina yeniden İBB’nin oldu

İstanbul 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tapulu malıyken 2018’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Eminönü’ndeki tarihi binayı yeniden İBB’ye verdi.

Yine mi aynı ‘hikaye’: Daha 5G’ye geçmemişken 6G’ye hazırlanıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin geç kaldığı 5G teknolojisinin testlerinin sınırlı bir şekilde İstanbul Havalimanı’nda başlayacağını belirtirken, 6G teknolojisine de hazırlandıklarını öne sürdü.

Prof. Dr. Ceyhan: Çocuk felcinin Türkiye’ye gelmesinden korkuyorum

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukluk çağı aşılamalarının 2021’de son 30 yılın en büyük düşüşünü kaydettiğini açıkladı. Çocuk sağlığı açısından ‘kırmızı alarm’ veren düşüşten Türkiye’nin ne kadar etkilendiğini ise bilmiyoruz.

Bakan Kurum’dan açtığı otele ‘ÇED’ kıyağı: Başvuru bile yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un törenle açtığı Ankara’daki otelin, yönettiği bakanlık tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu alması gerekirken, bu konuda herhangi bir başvurunun olmadığı, otelin ÇED raporu olmadan inşa edildiği ortaya çıktı.

Avrupa’daki orman yangınları 15 yıllık ortalamanın dört katına çıktı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın başından beri meydana gelen orman yangını sayısının, aynı dönem için 15 yıllık ortalamanın neredeyse dört katı olduğu bildirildi.