Bakan Kurum’dan açtığı otele ‘ÇED’ kıyağı: Başvuru bile yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un törenle açtığı Ankara’daki otelin, yönettiği bakanlık tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu alması gerekirken, bu konuda herhangi bir başvurunun olmadığı, otelin ÇED raporu olmadan inşa edildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kurum, geçen çarşamba Çamlıdere ilçesinde İller Bankası desteğiyle yaptırılan Çamlıdere Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri’yle TOKİ tarafından yaptırılan 55 konutu açtı.

Törene, AKP’li belediye başkanı Hazım Can Ercan, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, görevinden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek katıldı.

Ama Semerkand Termal Otel’in başlanmadan önce projelerin çevresel sonuçlarının değerlendirildiği ve buna göre projenin onaylama sürecinin denetlendiği ‘ÇED’ raporundan muaf tutulduğu anlaşıldı.

Kurum oteli ‘ÇED’den kayırmış

Kurum’un bakanlığına bağlı Çevresel Etki İzleme ve Denetleme Genel Müdürlüğü’nün ‘e-çed’ duyuru sisteminde söz konusu otel projesine ilişkin herhangi bir veri bulunmuyor. Diken’in sistemdeki aramasında Ankara’nın Çamlıdere ilçesindeki otel için ÇED’e başvurulmadığı anlaşıldı.

CHP’li Gök de sordu

Bugün TBMM’de konuşan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de, Bakan Kurum’a bu ÇED’le ilgili sorular yöneltmişti:

“Ankaralıların içme suyu ihtiyacının giderildiği bir havzada yapılan otelden bahsediyoruz. Rapor alınmadan bir oteli açmışsa cevap vermek durumunda.

Bu iddialar karşısında Kurum’a diyoruz ki: Bu otelin ÇED süreci tamamlanmış mıdır? Tamamlandıysa belgesini kamuoyuyla paylaşır mısınız? Eğer ÇED süreci tamamlanmamışsa yapımına nasıl izin verildiğini açıklar mısınız? Bu konuları denetlemekle ve sorunlar hakkında işlem yapmakla görevli olan çevre bakanı olarak eğer ÇED süreci tamamlanmamış ve çevre izni alınmadan bu otel hayata geçirilmişse sayın bakan sorumluluğunuzun gereğini yerine getirecek misiniz?”