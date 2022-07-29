AKP’li Boynukalın, ‘dayakçılığı’ hakkındaki haberlerimizi sansürletti

2015’te Hürriyet binasını beraberindekilerle basan dönemin AKP Gençlik Kolları başkanı ve İstanbul milletvekili Abdurrahim Boynukalın hakkındaki haberlerimize erişim engeli getirdi.

Boynukalın gazeteyi bastıktan sonra beraberindekilere, “Bizim tek suçumuz bunlara dayak atmamak” demiş, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindekilerden destek görmüştü.

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Eylül 2015’te berberindeki AKP’lilerle Hürriyet binasını basan Boynukalın, “Bunlar dayak yememişler hiç, bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş hiç” sözlerini sarf etmiş, büyük tepki toplamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la henüz arası açılmayan Ahmet Davutoğlu’ysa başbakanlık koltuğunda oturduğunda Boynukalın’ı katıldığı organizasyonlara götürüyor, ‘şükranlarını’ sunuyor, gençlere Boynukalın’la birlikte nasihatler veriyordu. Davutoğlu, Boynukalın’ın bu sözleri ‘dost meclisinde’ söylediğini ve ‘kasıt aranmadığını’ iddia ederken partisi de desteklemişti.

Daha sonra arası AKP’yle açılan Davutoğlu, istifa edip Gelecek Partisi’ni kurmuştu. Partisine AKP’deki yakın isimleri de almıştı.

Boynukalın, bugün aldırdığı ‘erişim engeli’ kararıyla, hakkındaki haberleri sansürletti. Sansür kararı veren İstanbul Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, Boynukalın’ın ‘kişilik haklarının ihlal edildiğini’ savundu.

O haberlerimiz şöyle:

Davutoğlu gençlere ‘dayakçı vekil’ Boynukalın’la birlikte nasihat verdi: El konulan Koza İpek Grubu’na ait Kanaltürk ve Bugün TV’nin karartıldığı gün Başbakan Ahmet Davutoğlu, gençlerle buluşma etkinliğe, Hürriyet’e taş ve sopalarla saldıran gruba önderlik eden, gazetecileri “Bunlar hiç dayak yememiş” diye tehdit eden AKP milletvekili Abdurrahim Boynukalın’la birlikte katıldı.

Davutoğlu, gazete basıp gazetecileri tehdit eden Boynukalın’a ‘şükran sundu’: Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hürriyet binasına yönelik taşlı sopalı saldırıda yer alan, sonrasında da gazeteciler Sedat Ergin ve Ahmet Hakan için “Bunlar hiç dayak yememiş” dediği ortaya çıkan eski vekil Abdurrahim Boynukalın’a tekrar tekrar teşekkür ederek ‘şükranlarını sundu.’

Davutoğlu, dayakçı vekile sahip çıktı: Dost meclisinde söylenmiş, kasıt yok: Başbakan Ahmet Davuoğlu, Hürriyet binasına yapılan saldırıda ön saflarda yer alan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın’ın gazeteciler hakkında, “Bunlar hiç dayak yememişler. Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş” sözleri için “Kasıtla söylenmiş ifadeler değil. Dost meclisinde ifade edilmiş hususlar” yorumunu yaptı.

AKP ‘gereğini yaptı’: Hürriyet’i ‘basan’ vekil, oy birliğiyle divana seçildi: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘400 vekil’ açıklamasını çarpıtmakla suçlanan Hürriyet gazetesine yönelik ilk saldırıda ön saflarda yer alan AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, partinin olağan kongresinde oy birliğiyle divan kuruluna seçildi.

Hürriyet’i basıp Erdoğan’ı ‘başkan yaptıran’ AKP’li Boynukalın: Alışsınlar: Hürriyet binasına düzenlenen tekbirli saldırıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “1 Kasım’daki seçimden sonra ne çıkarsa çıksın seni başkan yaptıracağız” diye seslenen AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, saldırıyla ilgili “Bu medya organları demokratik protestolara, oturma eylemlerine alışsın” diye konuştu.

Hürriyet’i ‘basan’ AKP’li Boynukalın, hakkındaki onlarca haberi sansürletti: Üç yıl önce Hürriyet gazetesine saldıran grupta yer alan eski AKP milletvekili Abdurrahim Boynukalın, o dönem saldırıyla ilgili çıkan neredeyse tüm haberleri sansürletti.