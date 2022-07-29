Vakıflara devredilen Eminönü’ndeki tarihi bina yeniden İBB’nin oldu

İstanbul 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tapulu malıyken 2018’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Eminönü’ndeki tarihi binayı yeniden İBB’ye verdi.

Mahkemenin bu kararı aynı gerekçeyle İBB’nin elinden alınan ve halen dava konusu olan Gezi Parkı ve Galata Kulesi için de emsal olabilir.

Ne olmuştu?

2008’de yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu’nun 30’uncu maddesindeki “Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur” hükmü gerekçe gösterilerek bina 2018’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti.

İBB, Temmuz 2019’de tescil işleminin iptali için dava açtı. Mahkeme tarihi kayıtları inceleyip bilirkişi raporlarıyla değerlendirdi ve kararını açıkladı.

Mahkeme, tarihi binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrine gerekçe gösterilen Vakıflar Kanunu’nun 30’uncu maddesinin yeterli olmadığını, bilgi ve belgelerle tarihi yapının adı geçen Haremeyn ve Mirdivanı Vakfına ait olup olmadığının ispatlanması gerektiğini hatırlattı. Tapu kaydı, kroki, imar durumu, keşif ve bilirkişi raporları ışığında karar veren mahkeme, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30’uncu maddedeki şartların oluşmadığına hükmetti. Mahkeme, Harameyn ve Mirdivani Vakfının tapusunun iptaline, tarihi yapının davacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayıt ve tesciline karar verdi.

Diğer yerler için emsal olabilir

Gezi Parkı ve Galata Kulesi gibi taşınmazlar İBB’den Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti. Bu yerlerle ilgili davalar devam ediyor. Eminönü’ndeki tarihi binayla ilgili çıkan karar emsal olabilir.