Avro bölgesinde enflasyon rekoru: Faiz beklentisi güçlendi

Avro bölgesindeki enflasyon yüzde 8,9’la yeni rekor kırdı. Böylece Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yeniden faiz artıracağı beklentisi güçlendi.

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Covid salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı enerji krizi, Avrupa ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Avrupa istatistik ajansı Eurostat’ın verilerine göre 19 üyeli avro bölgesinde tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 8,9 arttı.

Geçen ay endeks yüzde 8,6 yükselmişti. Haziranda yavaşlayan çekirdek enflasyonsa yüzde 4’le rekor kırdı.

ECB, enflasyondaki tarihi yükseliş nedeniyle 11 yılın ardından bu ay faizleri 50 baz puan artırmıştı. Rekor tazeleyen enflasyon, faiz artışının süreceğine ilişkin beklentileri de güçlendirdi.

Resesyon öngörüsü

Yine bugün açıklanan veriye göre bölge ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde enflasyondaki yükselişe rağmen yüzde 0,7 büyüdü. Büyüme yıllık bazda yüzde 4 oldu.

Goldman Sachs ve JPMorgan avro bölgesinde resesyon beklediğini duyurdu.

IMF de son raporunda enerji krizine dikkat çekerek dünya ekonomisinin resesyonun eşiğine doğru gelebileceğini kaydetmişti.