IMF: Dünya ekonomisi resesyonun eşiğine gelebilir

Küresel büyüme tahminlerini tekrar düşüren Uluslararası Para Fonu (IMF), yüksek enflasyon ve Ukrayna savaşından kaynaklanan riskler kontrol altına alınmazsa dünya ekonomisinin resesyonun eşiğine geleceğini kaydetti.

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Rusya’nın 24 Şubat’tan beri devam eden Ukrayna işgali, enerji ve gıda krizinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu iki krizden dolayı Avrupa Birliği’nde (AB) enflasyon tarihi seviyelere yükseldi. AB Merkez Bankası (ECB) 11 senenin ardından faizi yükseltme kararı alsa da risk devam ediyor.

IMF de riskler nedeniyle küresel büyüme tahminlerini tekrar düşürdü. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, daha önce yüzde 3,6 büyümesi öngörülen küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceği tahmin edildi.

Yüzde 2,9’a düştü

IMF ayrıca para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasının etkisi gerekçesiyle 2023 küresel büyüme tahminini yüzde 3,6’tan yüzde 2,9’a düşürdü. Küresel ekonomi 2020’de Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 3,1 daralmasının ardından 2021’de toparlanarak yüzde 6,1 büyümüştü.

IMF, yüksek enflasyon ve Ukrayna savaşından kaynaklanan aşağı yönlü riskler kontrol altına alınmazsa dünya ekonomisini resesyonun eşiğine geleceğini kaydetti.

IMF’nin raporundan önce Almanya’nın da enerji krizi nedeniyle resesyonun eşiğine gelebileceği belirtilmişti.