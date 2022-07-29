Reuters anketine göre enflasyon 24 yıllık rekoru kıracak: Beklenti yüzde 82,5

Reuters’ın uzmanlarla düzenlediği ankete göre temmuzdaki enflasyon 24 yılın zirvesini geçerek yüzde 82.5’a çıkacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuzdaki enflasyon verisini 3 Ağustos’ta açıklaması beklenirken, Reuters 11 katılımcıyla düzenlediği anket sonucunu paylaştı. Ankete göre yıllık enflasyon tahminleri yüzde 79,45 ila yüzde 82,5 arasında yer alıyor.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) en son Ağustos 1998’de yüzde yüzde 81,4 artmıştı. Haziranda yıllık enflasyon ulaştırma ve gıda öncülüğünde yüzde 78,62’ye yükselmişti. Ankette aylık enflasyonunsa yüzde 2,9 yükselmesi bekleniyor. Aylık artışın önceki aya göre yavaşlamasının ana sebebi olarak gerileyen yakıt fiyatları gösteriliyor.

Reuters’ın anketine göre yıl sonu tahmini de yüzde 70 oldu. Önceki aya ait ankette yıl sonu tahmini yüzde 69,5 seviyesindeydi. Merkez Bankası da (MB) dün yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4’e yükseltti.

Beklenti boşa düştü

Küresel merkez bankaları enflasyona karşı sıkılaştırma adımları attı. Türkiye ekonomisiyse aksine düşürülen faizi aylardır sabit tutuyor. Bu nedenle TL ay başından beri neredeyse yüzde 6,8 değer kaybederek aralık 2021’deki kur krizinden bu yana ilk defa 18 seviyesine dayandı.

Hükümet düşük faizle üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyonla mücadele etmeyi hedefliyor. Ama Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji faturası gibi nedenler bu beklentiyi boşa düşürdü.