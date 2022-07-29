Yine mi aynı ‘hikaye’: Daha 5G’ye geçmemişken 6G’ye hazırlanıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin geç kaldığı 5G teknolojisinin testlerinin sınırlı bir şekilde İstanbul Havalimanı’nda başlayacağını belirtirken, 6G teknolojisine de hazırlandıklarını öne sürdü.

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5G teknolojisi verileri şu an kullanımda olan 4G teknolojisine göre bin kat daha hızlı aktarabiliyor. 5G teknolojisi kendi kendini kullanan şoförsüz arabalar, akıllı şehirler ve fabrikaları birbirine bağlamak için gelecekte kullanılacak teknolojilerde anahtar olarak görülüyor. Bu teknoloji yalnızca bir mobil bağlantı teknolojisi olmaktan öte yeni bir sanayi devrimi olarak görülüyor. Bu sanayi devriminden geri kalmak istemeyen ülkeler, 2018’den beri 5G bağlantısına geçmeye başladı.

2015’te 4G ihalesi için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ihaleye ‘kırmızı kart’ çıkmıştı. Erdoğan, ilginç bir hesapla “Buraya gelirken kısa bir brifing aldım. Gündemde 4G ihalesi var. Ama dünya 5G’yi konuşuyor. 4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim. O zaman 3G’de iki yıl daha sabredersek, 5G’ye geçeriz. Aksi takdirde 4G’ye geçersek Türkiye çöplük haline döner” demişti.

Bu sözlerle 4G mobil iletişim teknolojisine sekiz yıl geç kalan Türkiye, 5G teknoloji hakkındaysa İstanbul Havalimanı’yla sınırlı kalmak üzere test çalışmalarının başlayacağı duyurusunu yapmakla ‘yola koyuldu’.

Havalimanında üç GSM operatörünün tanıtım törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları söyledi: “İstanbul Havalimanı 5G’li havalimanı oluyor. Havalimanında belirli yerlerde 5G sinyali verilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu stantlarda Türkiye’nin 5G’de geldiği aşamayı göreceğiz. Ülkemizde 5G destekli cihazların düşük seviyede olması, 5G’yi destekleyen cihazların artmasıyla vatandaşların 5G’den faydalanması artacaktır.”

Bakan, daha önce tekrarladığı üzere 5G çalışmalarının hızlanacağı ‘müjdesini’ verip, şu an dünyada prototip çalışmaları yapılan 6G’yle ilgili hazırlıkların da sürdüğünü öne sürdü: “6G çalışmalarına önümüzdeki süreçte hız kazandıracağız. Fiber ağ uzunluğumuzu 1 milyon kilometreye çıkararak global açıdan 10 uydu operatörü arasına gireceğiz.”

Karaismailoğlu, 2021’de de benzer bir açıklamayla “5G’nin yanı sıra 6G teknolojisine de hazırlık yapıyoruz” demişti.