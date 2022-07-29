Peker’den İnan Kıraç’a: Devlet içindeki kulis bilgilerinin tamamı bende

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, iş insanı İnan Kıraç’a şöyle seslendi: “Sayın cumhurbaşkanından zılgıt yiyince, kendisinden randevu alıp kendisinden özürler dileyip affedilmen karşılığında da mensubu olduğun beyaz yakalı Türklerle ilgili yaptığın ajanlıkları da tek tek konuşuruz.”

Kıraç için ‘Aydın Doğan’ın gizli ortağı’ ifadelerini de kullanan Peker, “Koç ailesi için seni bir kez affettim. Bir dahaki sefere çok ağır gelirim” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Peker, geçen yıl çektiği videolarda, SBK Holding’in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz’ın silindiğini iddia ettiği 45 milyon dolar alacağının sahibinin İnan Kıraç olduğu söylemişti: “(Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz’ı) İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor. Saat 10.30, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz’ın 45 milyon dolar bir iş adamından (İnan Kıraç) alacağı var. Süleyman buna ‘Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak’ diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika’dan da büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya.. Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık’ta yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı’nı telefonla arayıp, hakkında altı aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor.”

Kıraç bu iddialardan sonra şöyle demişti: “Biz sorunumuzu hukuk yoluyla çözdük ve 6 milyon dolar karşılığında hisseleri devraldık. 40-54 milyon yazılıyor. 6 milyon dolar, Türk Lirası olarak o rakama denk geliyor.”

Peker, ‘danışmanı’ Emre Olur’un hesabı üzerinden ilk olarak şunları yazdı: “Yanlış işler yapıyorsun! Yapma! İlerleyen saatlerde sana küçük bir ziyarete geleceğim. Orada yazılanları anlarsan ne ala, eğer ki anlamazsan bu işin sonu çok kötü vallahi!”

Karanlıkların Lordu inan kıraç,

Yanlış işler yapıyorsun! Yapma! İlerleyen saatlerde sana küçük bir ziyarete geleceğim. Orada yazılanları anlarsan ne ala, eğer ki anlamazsan bu işin sonu çok kötü VALLAHİ!



Karanlıkların Şerifi

Reis Sedat PEKER — Emre Olur (@emreolurr) July 29, 2022

Bu tweet’ten bir buçuk saat sonra yine aynı hesaptan özetle şunları dedi:

* Son birkaç gündür bazı yakınlarına ‘Sedat Peker’in geçmişteki açıklamaları iyi oldu ancak böyle giderse gelecek dönemlerde de ülkenin başına bela olur olur’ diyerek, alttan alttan dedikodular fısıldıyormuşsun.

* Beni kendin gibi sırtlanlarla karıştırma. Ayrıca beni Sezgin Baran Korkmaz’la hiç karıştırma. Dünyadan bir haber olan büyük iş adamlarına, Türk Devleti’nin akil adamı rollerini oynayabilirsin.

* Encümeni Danış’ın gizli başkanıyım yalanına onları inandırabilirsin. Ben bu yolları yemem. Benim levent göktaş olayına bakışım şundan ibarettir; Yüce Allah korusun belki bende bir gün suikaste uğrayabilirim.

* Devletin bazı yetkilileri, eşime katillerimle ilgili yalan yanlış bilgiler verirse, ben kabrimde acı çekerken, eşim de bu dünyada acı çeker. Benim levent göktaş olayına bakışım budur.

* Sen bu işlere karışma evinde edebinle otur. Koç ailesine olan saygımdan dolayı seni bu sefer uyarmakla yetinecem. Eğer bu uyarıyı dikkate almayıp yine el altından film çevirmeye devam edersen, yeni hedefim sen olacaksın.

* 1977 yılından 1980 yılana kadar süren, ülkeyi o dönem büyük ekonomik felakete uğratan kurduğun otomobil karaborsasından başlayıp aydın doğan’ın gizli ortağı olduğun Eminönü’ndeki doğan Otomativ üzerinden çevirdiğiniz filmleri konuşacağız.

* Milliyet gibi, hürriyet gibi büyük gazetelerin satış işlemlerine devletin manevi olarak icazet vermesini bir gereklilik olduğunu bütün herkes bilir. Bu gazetelerin aydın doğan’a satılması için devlet içinde yaptığın kulislerin bilgilerinin de tamamı bende.

* Ergenekon dosyasına dahil edilmemek için fetöcülerle çevirdiğin film fırıldakları konuşmaya başlarsak bunların sonu hiç gelmez.

* En efsanesi de ükümeti bir ufak eleştirdin diye Sayın Cumhurbaşkanı’ndan zılgıt yiyince, kendisinden randevu alıp kendisinden özürler dileyip affedilmen karşılığında da mensubu olduğun beyaz yakalı Türkler ile ilgili yaptığın ajanlıkları da tek tek konuşuruz.

* Yaptığın bu ajanlıklar sayesinde şimdiki iktidarın da vazgeçilmezi olduğunu görüyoruz.( eskiden de Askeriyenin vazgeçilmeziydin) İktidar için o kadar değerli kulis çalışmaları yapmışsın ki, senden alacaklı olan Sezgin Baran Korkmaz’ı İçişleri Bakanlığı’na çağırıp parayı sildirdiler.

* Beni Sezgin Baran Korkmaz ile sakın karıştırma. levent göktaş’ın kaldığı yere baskın yapılınca ordan nasıl çıktığının görüntüleri dava açılınca ortaya çıkacak.

* En son senin yanına geliyor ancak senin holdingdeki kameralar o gün çalışmıyor, görüntü yok. Sen bir tek kendini akıllı, milleti aptal mı zannediyorsun?

* Koç ailesi için seni bir kez affettim. Bir dahaki sefere çok ağır gelirim. Hele seçime 2 ay kala çekeceğim videolarda, seni tüm dünyaya rezil eder, kont drakuladan daha büyük bir nefret objesi haline getiririm.

* Bak levent göktaş nasıl parça parça kopuyor. Ama ilerleyen zamanlarda daha çok kopartacam. Göreceksiniz; bir tripoda, bir kameraya yenileceksiniz.

* Muktedirlere nasıl ajanlık yapıp yararlı bilgiler sağladıysan, İçişleri Bakanının bizzat söylemesi ile senin borcunu sildirmek için en alttan en üstte kadar birlikte karar almışlar. ( SBK konusu) Yaşlı kurt Türk Devletinin sadece bir yüzü yoktur, başka bir yüzü daha vardır. Orda da herkesin doğduğu günden, öleceği ana kadar yaptığı her şeyin kaydı vardır. Tekrardan söylüyorum; beni SBK ile karıştırma seni mahvederim. Edebinle yerinde otur, ağzını kapat.

* Şu tartışmada artık beni çok yordu; “levent göktaş cephesi Sedat Peker’i aradı mı, aramadı mı?”tartışması. Bunu öğrenmek çok kolay. Beni yalanlasınlar. Beni yalanlayanların başına neler geldiğini de asla unutmasınlar.

* YouTube günlerine az kaldı.