RTÜK’ten Netflix’in Jurassic World Kretase Kampı dizisine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix’in Jurassic World Kretase Kampı adlı animasyon dizisine ‘çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek içeriklerle mücadele’ gerekçesiyle inceleme başlattı.

Görsel: Youtube

Söz konusu dizi, ‘eşcinselliği özendirdiği’ gerekçesiyle muhafazakarlar tarafından hedef gösterilmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter üzerinden şunları yazdı: “RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır.”

RTÜK’e internet yayınlarını da denetleme yetkisi veren yönetmelik 2019 yılında yürürlüğe girmişti. Yönetmeliğe göre görüntülü içeriğe yer veren internet mecralarının RTÜK’ten yayın lisansı alması gerekiyor.