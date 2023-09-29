Akşam Postası / 29 Eylül 2023

Altın Portakal’da ‘sansür’ krizi: Festival yönetimi neden istifa etmiyor?

Altın Portakal Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu’nun peş peşe gelen ‘birbirinden tutarsız’ açıklamalarından sonra sanat dünyasından ‘istifa’ sesleri yükseldi ama Boyacıoğlu’nun istifasının önünde bir engel var…

Tayfun Kahraman’ın eşinden çağrı: Sesimize daha fazla ses olmanızı istiyoruz

Meriç Demir Kahraman, Gezi davasındaki mahkumiyet kararı onanan eşi Tayfun Kahraman’ın Twitter hesabından seslendi: “Bundan sonra hepinizden sesimize daha fazla ses olmanızı istiyoruz. Adalet mücadelemiz bitmedi!”

Döviz arayışı: Mehmet Şimşek ‘dünya turu’na çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sırasıyla Britanya, Fas, Fransa ve Körfez ülkelerini ziyaret edecek. Şimşek burada yatırımcılarla buluşup uluslararası kurumların toplantılarına katılacak.

SYRIZA’nın yeni lideri Kasselakis ayağının tozuyla askere gidiyor

Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) liderliğine seçilen Stefanos Kasselakis, zorunlu askerlik görevine gidecek.

Halka arz edilen şirketten yüzde 279’luk yükseliş

Eylül başında halka arz edilen Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ (TARKM) hisseleri, 14 günlük işlem sürecinde yüzde 279 değer kazandı.

Demet Akbağ ‘Yeter’ dedi

Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi Başkanı Demet Akbağ, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Araştırma: Kalbini seven geç yatmasın

Britanya’da yapılan bir araştırmaya göre gece saat 10 ile 11 arasında uyumak kalp ve damar sağlığına iyi geliyor. Uzmanlar bu araştırmanın sonuçlarını dikkate alsa da neden sonuç ilişkisi için kesin konuşmuyor. Çünkü kalp sağlığı için tek parametre uyku değil.

Çok okunan Elektrikte ekim tarifesi belli oldu

Boğaziçi direnişi 999’uncu gününde

Boğaziçi Üniversitesi direnişi bugün 999’uncu gününe girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal’dan çekildi!

Gençlik ve Spor Bakanlığı da ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli gerekçe göstererek Altın Portakal Film Festivali’ne verdiği desteği çektiğini duyurdu.

Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi’nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Enerji şirketinin bir kısmı halka arz edilecek

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, hisselerinin bir kısmının halka arz edilmesi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Suların çekildiği İztuzu Plajı’nda antik tuz tesisi ortaya çıktı

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı’nda suların çekilmesiyle tuz tesisi olarak kullanılan iki bin yıllık tuz sahası gün yüzüne çıktı.