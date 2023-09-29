BM: Dokuz ayda Akdeniz’de en az 2 bin 500 göçmen boğularak öldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (UNHCR), son dokuz ayda Akdeniz’de en az 2 bin 500 göçmenin ya boğularak öldüğünü ya da kaybolduğunu açıkladı.

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UNHCR New York Direktörü Ruven Menikdiwela, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Rusya’nını talebi üzerine düzenlenen özel oturumda Akdeniz’deki göçmenlerin durumuna ilişkin konuştu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Menikdiwela, son dokuz ayda Akdeniz’de en az 2 bin 500 göçmenin ya boğularak öldüğünü ya da kaybolduğunu açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde bin 680 kişi ya boğularak ölmüş ya da kaybolmuştu.

UNHCR, son dokuz ay içinde 186 bin kişinin deniz yoluyla Güney Avrupa’ya ulaştığını belirterek, bunun da geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 83’lük bir artışa denk geldiğini kaydetti.

Denizde hayat kurtarmanın ve yardım sağlamanın en temel insani yükümlülüklerden biri olduğunu ifade eden Menikdiwela, tüm Akdeniz ülkelerinin acilen arama ve kurtarma çalışmalarını güçlendirmesini istedi.

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UNICEF’in verilerine göre de ölü sayısında üç kat artış

Bu arada UNICEF’ten yapılan yine aynı konuyla ilgili ayrı bir açıklamada haziran ve ağustos aylarında Akdeniz’de ölen göçmen sayısının 990’a çıktığı ve bu rakamın geçen yıl aynı döneme oranla yaklaşık üç misli daha fazla olduğu bildirildi.

UNICEF, ocak ve eylül ayı ortalarına kadar 11 bin 600 refakatçısı olmayan çocuğun İtalya’ya geldiğini bu rakamın da geçen aynı döneme oranla yüzde 60 fazla olduğuna dikkat çekti.