İtalya’dan Almanya’ya ‘göçmen rahatsızlığı’ mektubu

İtalya Başbakanı Meloni, Alman mevkidaşı Scholz’a, Almanya’nın Akdeniz’de kurtarma faaliyetinde bulunan örgütlere yaptığı maddi yardımdan dolayı sitemlerini dile getirdiği bir mektup gönderdi.

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DW Türkçe’nin La Stampa gazetesinden aktardığına göre, Meloni mektubunda, “Hükümetinizin, konuyu İtalyan hükümetiyle görüşmeden, Akdeniz’in İtalyan sularında kaçak göçmenleri kurtarma operasyonları yürüten sivil toplum örgütlerine önemli oranda maddi destekte bulunacağına yönelik kararını şaşkınlık içinde öğrendim” ifadelerini kullanarak, bu yardımların İtalya yerine Almanya’da yapılmasının daha faydalı olacağını kaleme aldı.

Meloni ayrıca, Akdeniz’de kurtarma çalışması yapan sivil toplum kuruluşlarının, bu faaliyetleriyle göçmenleri denize açılma yönünde teşvik ettiklerini iddia etti. İtalyan başbakanının daha önce de defalarca dile getirdiği bu düşünceye, söz konusu örgütler karşı çıkıyor.

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Giorgia Meloni, mektubunda ayrıca, İtalya’ya düzensiz göç konusunda yardım etmek isteyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, daha çok ‘yapısal çözümlere’ odaklanmaları ve göçmen akınını durdurmak için transit ülkelerle iş birliği yapmaları gerektiğini savundu.

Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya hükümeti, ülkeye gelen göçmen sayısındaki artış nedeniyle zor günler yaşıyor. Bu yıl, sene başından şimdiye kadar ülkeye, resmi kayıtlara göre 133 bin sığınmacı geldi.