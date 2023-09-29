Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akademisyen Murat Gülsoy’un Boğaziçi’ne girişi yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nden emekli öğretim üyesi Murat Gülsoy’un okula girişi yasaklandı.

Gülsoy, gelişmeyi Twitter’dan şu sözlerle duyurdu: “An itibariyle 30 yıldır hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne girişim yasaklanmış, kapıdan içeri alınmadım. Bir tutanakla belgelendi.”


Diken’in ulaştığı Gülsoy, geçen hafta emekli olduğunu ve emekli olur olmaz okula girişinin yasaklandığını söyledi. Yasakla ilgili bir gerekçe sunulmadığını da ekledi.

Gülsoy ayrıca bugün Boğaziçi’nde düzenlenecek “Murat Gülsoy ile Bilim, Sanat & Edebiyat” adlı etkinliğin gerekçesiz bir şekilde iptal edildiğini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli olan akademisyenleri BUCard veriliyor. Bu kart sayesinde emekli akademisyenler kampüse girebiliyor. Okul yönetimiyse ‘kendisine karşı çıkan’ emekli akademisyenlerin kartını iptal ederek okula girişini yasaklıyor.

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Benzer bir durum mezunlarda da yaşanıyor. Boğaziçi’nden mezun olanlara da BUCard veriliyor ancak okul yönetimi yine ‘kendisine karşı çıkan’ mezunların kartlarını iptal ederek okula girişini yasaklıyor.

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